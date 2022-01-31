Как отмыть накипь в кастрюле без химии: проверенные лайфхаки

Кухонные кастрюли – не вечны, и они тоже имеют свойство терять блеск, красоту и выходить из строя. Это может происходить по двум причинам: в результате длительной эксплуатации, или по собственной невнимательности. Второй вариант очень часто сопровождается накипью, от которой не так просто избавиться. Но решить такую проблему реально, как именно – следует выяснить дальше.

Действенные способы, которые помогут отмыть накипь из кастрюли, опубликованы в блоге julinka_blog в Instagram.

Способ 1

Сода + уксус

Для этого нужно в грязной кастрюле развести воду и уксус 9% в соотношении 1:1 так, чтобы жидкость покрыла загрязнение. Дальше – нужно поставить на плиту и довести до кипения.

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После этого снять кастрюлю с огня и насыпать в раствор 2-3 ложки соды – смесь начнет пениться. Дать постоять 10-20 минут.

Способ 2

Белизна и ее аналоги

В грязную кастрюлю следует налить воду и белизну в соотношении: 1 ст. л. воды белизны\3 л воды. Полученный раствор довести до кипения и варить еще 15-30 минут после закипания.

Способ 3

Хозяйственное мыло и клей

Такой способ подходит для очень пригоревших и старых кастрюль.

На 4 л воды понадобится:

хозяйственное мыло 72% – 1\3 или 1\2 бруска

силикатный клей – 1 ст.

Необходимые ингредиенты следует поместить в кастрюлю и кипятить в течение 30 минут. После этого следует помыть посуду, как обычно.

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