Как просеивать муку, чтобы она не рассыпалась по поверхностям: элементарный лайфхак
Чтобы тесто для выпечки получилось рыхлое и нежное – муку для него обязательно нужно просеивать. После этого точно не будет комочков, а мука станет воздушной. Но при просеивании мука всегда замазывает все поверхности и руки, потому что очень рассыпается. Чтобы такого не было – воспользуйтесь следующим лайфхаком.
О том, как можно аккуратно просеять муку, чтобы она не замазывала все поверхности на кухне, рассказала блоггер Диана Гологовец, на своей странице в Instagram.
Как удобно просеивать муку:
1. Возьмите стакан.
2. Насыпьте туда нужное количество муки.
3. Сверху накройте ситом.
4. Переверните над миской.
5. Перемещайте стакан просеивая, таким образом, муку. Оно будет находиться в пределах стакана.
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