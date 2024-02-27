Чтобы тесто для выпечки получилось рыхлое и нежное – муку для него обязательно нужно просеивать. После этого точно не будет комочков, а мука станет воздушной. Но при просеивании мука всегда замазывает все поверхности и руки, потому что очень рассыпается. Чтобы такого не было – воспользуйтесь следующим лайфхаком.

О том, как можно аккуратно просеять муку, чтобы она не замазывала все поверхности на кухне, рассказала блоггер Диана Гологовец, на своей странице в Instagram.

Как удобно просеивать муку:

1. Возьмите стакан.

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2. Насыпьте туда нужное количество муки.

3. Сверху накройте ситом.

4. Переверните над миской.

5. Перемещайте стакан просеивая, таким образом, муку. Оно будет находиться в пределах стакана.

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