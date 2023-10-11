Растительные масло все используют для приготовления еды, чаще всего на них жарят продукты. Еще их используют для приготовления салатов, закусок. Но, нужно знать, что не все масла качественные и безопасные, но, их можно очень просто проверить в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как проверить в домашних условиях растительное масло.

1. Йод

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Налейте масло в стакан и капните одну каплю йода. Капля йода должна сохранять свою форму и находится на поверхности длительное время. Но, если она будет растекаться или сразу идет ко дну, это значит, что масло имеет вредные примеси.

2. Соль

Всыпьте в 50 мл масла чайную ложку соли без горки, перемешайте и наблюдайте, если соль растворилась, это означает, что в ней есть вода, если же масло качественное и без примесей соль не должна раствориться.

3. Салфетка

Возьмите стакан, налейте немного масла на дно стакана, а сверху накройте стакан салфеткой и ненадолго переверните вверх дном. Если на салфетке появится круглый масляной след и не будет растекаться, это говорит о том, что масло без воды, если же оно будте растекается за пределы круга – масло разбавили водой.

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