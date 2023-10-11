Как проверить растительное масло в домашних условиях на подделку: 3 самых простых способа
Растительные масло все используют для приготовления еды, чаще всего на них жарят продукты. Еще их используют для приготовления салатов, закусок. Но, нужно знать, что не все масла качественные и безопасные, но, их можно очень просто проверить в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как проверить в домашних условиях растительное масло.
1. Йод
Налейте масло в стакан и капните одну каплю йода. Капля йода должна сохранять свою форму и находится на поверхности длительное время. Но, если она будет растекаться или сразу идет ко дну, это значит, что масло имеет вредные примеси.
2. Соль
Всыпьте в 50 мл масла чайную ложку соли без горки, перемешайте и наблюдайте, если соль растворилась, это означает, что в ней есть вода, если же масло качественное и без примесей соль не должна раствориться.
3. Салфетка
Возьмите стакан, налейте немного масла на дно стакана, а сверху накройте стакан салфеткой и ненадолго переверните вверх дном. Если на салфетке появится круглый масляной след и не будет растекаться, это говорит о том, что масло без воды, если же оно будте растекается за пределы круга – масло разбавили водой.
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