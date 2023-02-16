Творог – очень полезный и содержит много питательных веществ, необходимых для организма человека. В магазине не всегда можно найти качественный и безопасный продукт, но его можно с легкостью проверить в домашних условиях с помощью йода и горячей воды.

Редакция FoodOboz выбрала два самых популярных способа, которые помогут проверить творог на качество.

Способ 1 – йод

Этот способ лучше помогает проверить творог на наличие крахмала. Этот ингредиент часто добавляют в продукт, чтобы придать визуальную густоту и количество.

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Для того чтобы проверить его наличие, нужно капнуть каплю йода на кусочек творога и подождать несколько минут. Если крахмала нет, то пятно от йода не изменит оттенок, при его наличии – пятно станет синим.

Способ 2 – горячая вода

Для этого способа нужно взять небольшую грудку творога и положить в кипяток. Смысл состоит в том, что качественный и натуральный творог при нагревании начинает плавиться и превращается в тягучую массу, в то же время вода остается чистой. Что касается подделки, то здесь все наоборот – ненатуральный творог не плавится в кипятке или распадается на хлопья. Также о подделке говорит жирная пленка на поверхности воды.

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