Домашние пирожки можно готовить с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто. По мнению кулинаров самое лучшее – все же дрожжевое.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных пирожков с тушеной капустой, которые готовятся на дрожжевом тесте.

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Ингредиенты:

мука – 850-900 г.

молоко теплое – 500 мл.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

сухие дрожжи – 12 г.

яйца – 2 шт.

растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

1. К теплому молоку всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте соль, сахар, яйца.

2. Просейте туда же муку, в процессе влейте масло и замесите тесто, оставьте его под полотенцем на 2 часа.

3. Затем сформируйте пирожки, выложите начинку и оставьте еще на полчаса подняться.

4. Смажьте молоком+яйцо и посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

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