Как пух: пышные домашние пирожки с капустой на дрожжевом тесте
Домашние пирожки можно готовить с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто. По мнению кулинаров самое лучшее – все же дрожжевое.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных пирожков с тушеной капустой, которые готовятся на дрожжевом тесте.
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Ингредиенты:
- мука – 850-900 г.
- молоко теплое – 500 мл.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- сухие дрожжи – 12 г.
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 50 мл.
Способ приготовления:
1. К теплому молоку всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте соль, сахар, яйца.
2. Просейте туда же муку, в процессе влейте масло и замесите тесто, оставьте его под полотенцем на 2 часа.
3. Затем сформируйте пирожки, выложите начинку и оставьте еще на полчаса подняться.
4. Смажьте молоком+яйцо и посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
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