Как пух: пышные домашние пирожки с капустой на дрожжевом тесте

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как пух: пышные домашние пирожки с капустой на дрожжевом тесте

Домашние пирожки можно готовить с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто. По мнению кулинаров самое лучшее – все же дрожжевое. 

Какое тесто приготовить для пирожков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных пирожков с тушеной капустой, которые готовятся на дрожжевом тесте. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты: 

  • мука – 850-900 г.
  • молоко теплое – 500 мл.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • сухие дрожжи – 12 г.
  • яйца – 2 шт.
  • растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления: 

1. К теплому молоку всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте соль, сахар, яйца.

Приготовление основы для теста

2. Просейте туда же муку, в процессе влейте масло и замесите тесто, оставьте его под полотенцем на 2 часа.

Приготовление теста

3. Затем сформируйте пирожки, выложите начинку и оставьте еще на полчаса подняться.

Сколько готовить пирожки

4. Смажьте молоком+яйцо и посыпьте кунжутом и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

Готовые пирожки

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