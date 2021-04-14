Большое меню, лед, запах в заведении – далеко не весь перечень того, на что следует обратить внимание в ресторане, если не хотите испортить свой завтрак, обед, ужин или вовсе отравиться.

Шеф-повара из разных заведений честно назвали самые жуткие вещи, о которых клиенты могут даже не подозревать, придя в ресторан, кофейню, небольшое кафе? передает Boredpanda.

10 сигналов о том, что вам нужно уходить из заведения:

Если вы войдете в ресторан морепродуктов и почувствуете запах рыбы, уходите; Грязный пол, столы – это означает, что и все в таком заведении очень грязное и никогда нормально не убиралось; Если вы зашли в ресторан и чувствуете запах жира, уходите, это место не чистое и с плохой вентиляцией; Спросите у официанта, откуда привезли устрицы в заведение. Если он не знает – уходите, большая вероятность того, что они плохие. То же самое и с большинством морепродуктов; Чаще всего лимоны для воды используют действительно мерзкие и грязные и уже испорченные, их просто обрезают; Не заказывайте рыбу по воскресеньям. В большинстве мест рыба доставляется по понедельникам и четвергам. Рыба уходит довольно быстро, а в воскресенье она может быть уже испорченной. Никогда не пейте напитки со льдом, потому что слишком много мест не содержат в чистоте свои ледогенераторы, потому что это часто игнорируется по сравнению с другим кухонным оборудованием; Если район многолюдный, а ресторан пуст, это обычно плохой знак; Если в ресторане гигантское многостраничное меню, это огромный "красный флаг" и сигнал о том, что повара этого заведения точно не смогут приготовить все указанные в меню блюда; Если сотрудники пытаются спорить с вами о качестве еды, чтобы отговорить вас от отправки чего-то недоваренного, просто уходите. Это означает, что у них есть повар, который не выдерживает критики, и ваши шансы получить неприятный "подарок" просто в блюде значительно увеличиваются.

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