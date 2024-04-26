Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ

Эрика Ильина
FoodOboz
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Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ

Процесс разогрева вчерашней пиццы может показаться совершенно бесполезным занятием. Дело в том, что обычно после разогрева вчерашней пиццы есть ее становится просто невозможно. Она превращается либо в сухой хлебец, который невозможно раскусить, либо в массу непонятной консистенции, в зависимости от метода разогрева.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ

Как правильно разогреть вчерашнюю пиццу без микроволновки, разбирался Mirror. Как оказалось, есть очень действенный метод, благодаря которому пицца выйдет как свежая.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ
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Шеф-повар Дом Мелье в своем TikTok утверждает, что единственный способ разогреть пиццу как следует заключается в использовании сковородки. Эксперт утверждает, что разогрев пиццу в микроволновке она станет слишком резиновой, а если использовать духовку, пицца превратится в хрустящее печенье.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ

А для того чтобы возвращенные пиццы ее свежий вид и вкус, нужно положить кусок на хорошо разогретую сухую сковороду, накрыть крышкой и оставить на одну минуту. Далее следует налить небольшое количество воды на сковороду, не задев пиццу, снова накрыть крышкой и дождаться, пока сыр снова растает. На это уйдет 3-4 минутки.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она оставалась вкусной: простой способ

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