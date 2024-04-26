Процесс разогрева вчерашней пиццы может показаться совершенно бесполезным занятием. Дело в том, что обычно после разогрева вчерашней пиццы есть ее становится просто невозможно. Она превращается либо в сухой хлебец, который невозможно раскусить, либо в массу непонятной консистенции, в зависимости от метода разогрева.

Как правильно разогреть вчерашнюю пиццу без микроволновки, разбирался Mirror. Как оказалось, есть очень действенный метод, благодаря которому пицца выйдет как свежая.

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Шеф-повар Дом Мелье в своем TikTok утверждает, что единственный способ разогреть пиццу как следует заключается в использовании сковородки. Эксперт утверждает, что разогрев пиццу в микроволновке она станет слишком резиновой, а если использовать духовку, пицца превратится в хрустящее печенье.

А для того чтобы возвращенные пиццы ее свежий вид и вкус, нужно положить кусок на хорошо разогретую сухую сковороду, накрыть крышкой и оставить на одну минуту. Далее следует налить небольшое количество воды на сковороду, не задев пиццу, снова накрыть крышкой и дождаться, пока сыр снова растает. На это уйдет 3-4 минутки.

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