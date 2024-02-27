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Как сделать бутерброд полезным: правильные ингредиенты
мненияFoodOboz / Мнения
Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:
1. Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.
2. Добавляем важный компонент – мясо, рыбу или птицу. Рекомендую в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.
3. Никаких соусов и майонеза! Специальные соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или чуть-чуть горчицы.
4. Не забываем о зелени и овощах – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.
5. Для вкуса можно положить пряную зелень. В меру.
В таком виде питательный бутерброд может являться вариантом перекуса.
Не рекомендую есть бутерброды на ночь.
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