Как сделать домашнюю наливку из клубники: делимся технологией
В сезон разнообразных свежих ягод и фруктов нужно не забыть сделать домашнюю наливку. Очень удачным решением будет выбрать именно клубнику. Вы не будете волноваться о том, что ваши плоды испортятся и сможете полакомиться вкусным напитком. Наливка получается очень легкой, ароматной и сладкой. Для приготовления понадобится всего 3 компонента.
Идея приготовления настойки с клубникой опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Такой напиток можно даже дарить в красивой бутылке.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- водка – 1 л
- сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. Клубнику моем и режем пополам.
2. Выкладываем в банку.
3. Добавляем сахар.
4. Заливаем водкой.
5. Трусим банку, чтобы размешался сахар.
6. Ставим в холодное место на 30 дней.
7. Через 30 дней процеживаем.
8. Ягоды можно заморозить и затем добавлять в напиток.
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