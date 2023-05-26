В сезон разнообразных свежих ягод и фруктов нужно не забыть сделать домашнюю наливку. Очень удачным решением будет выбрать именно клубнику. Вы не будете волноваться о том, что ваши плоды испортятся и сможете полакомиться вкусным напитком. Наливка получается очень легкой, ароматной и сладкой. Для приготовления понадобится всего 3 компонента.

Идея приготовления настойки с клубникой опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Такой напиток можно даже дарить в красивой бутылке.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

водка – 1 л

сахар – 150 г

Способ приготовления:

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1. Клубнику моем и режем пополам.

2. Выкладываем в банку.

3. Добавляем сахар.

4. Заливаем водкой.

5. Трусим банку, чтобы размешался сахар.

6. Ставим в холодное место на 30 дней.

7. Через 30 дней процеживаем.

8. Ягоды можно заморозить и затем добавлять в напиток.

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