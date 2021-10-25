Как сделать хрустящую основу для чизкейка: секретный ингредиент
Как приготовить простой и одновременно вкусный десерт, не прилагая много усилий и времени? На такие случаи существует чизкейк. А если сделать его на песочной основе, он получится еще вкуснее. Часто бывает так, что основа пропитывается начинкой, становится влажной и в результате разваливается.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить хрустящую основу для чизкейка, рецептом которого поделилось издание Taste.
Ингредиенты:
Песочное печенье – 300 г
Сливочное масло – 180 г
Способ приготовления:
Измельчить печенье с помощью блендера.
Добавить масло и перемешать до однородной массы.
Застелить форму для выпекания пергаментом. Распределить печенье. Утрамбовать его с помощью стакана.
Поставить в холодильник на 30 минут до затвердения.
Секрет хрустящей корочки
Для того, чтобы получить хрустящую корочку, нужно помазать поверхность основания легко взбитым яичным белком. Он создает некую оболочку между основанием и начинкой, что поможет уменьшить количество влаги, которая будет проникать в основу.
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