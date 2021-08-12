Как сделать идеальное песочное тесто: главные секреты приготовления

Песочное тесто – одно из самых простых и готовится буквально 10 минут, при этом всегда получается вкусным.

Редакция FoodOboz делится главными секретами приготовления идеального песочного теста для пирогов и пиццы дома.

1. Мука

Всегда просеивайте 2 раза муку перед тем, как приступить к замесу теста.

2. Масло

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Всегда для песочного теста берите только замороженное масло и натирайте его на терку, так вы получите идеальную крошку.

3. Яйца

Они должны быть из холодильника, не комнатной температуры, причем их нужно быстро вмешивать в тесто.

4. Как правильно замешивать

Песочное тесто нужно максимально быстро замешивать руками, чтобы не растаяло масло и после сразу же сделайте из него шар и поместите в холодильник.

5. Как правильно раскатывать

После того, как тесто охладилось, выложите его на пергамент, сверху накройте еще одним куском пергамента и обязательно раскатайте холодной скалкой.

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