Как сделать идеальное песочное тесто: главные секреты приготовления
Песочное тесто – одно из самых простых и готовится буквально 10 минут, при этом всегда получается вкусным.
Редакция FoodOboz делится главными секретами приготовления идеального песочного теста для пирогов и пиццы дома.
1. Мука
Всегда просеивайте 2 раза муку перед тем, как приступить к замесу теста.
2. Масло
Всегда для песочного теста берите только замороженное масло и натирайте его на терку, так вы получите идеальную крошку.
3. Яйца
Они должны быть из холодильника, не комнатной температуры, причем их нужно быстро вмешивать в тесто.
4. Как правильно замешивать
Песочное тесто нужно максимально быстро замешивать руками, чтобы не растаяло масло и после сразу же сделайте из него шар и поместите в холодильник.
5. Как правильно раскатывать
После того, как тесто охладилось, выложите его на пергамент, сверху накройте еще одним куском пергамента и обязательно раскатайте холодной скалкой.
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