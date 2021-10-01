Как сделать идеальное песочное тесто – советы от Лизы Глинской

Каждая хозяйка не единожды пыталась приготовить вкусное песочное печенье для детей, гостей и родных, но не каждой это удавалось. Приготовление вообще любого теста – всегда не простая задача, а тем более, казалось бы самого легкого, песочного, но и здесь не всегда все так просто и легко.

Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом идеального песочного теста, которое всегда получится удачным, а также секретами, которые вам в этом помогут.

Советы от кулинара:

1. Муку для песочного теста нужно брать пшеничную высшего сорта

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Часть пшеничной муки можно заменить крахмалом, кукурузной, рисовой, ржаной, гречневой, цельнозерновой или ореховой мукой, какао-порошком.

2. Масло

Чем больше масла в тесте, тем более рассыпчатым и нежным оно будет. Это следует помнить при приготовлении кишей и тартов – слишком рассыпчатое тесто не удержит тяжёлую или объемную начинку.

3. Сахар

Его смело можно заменить сахарной пудрой и она будет даже лучше, чем сахар.

Рецепт идеального песочного теста

Ингредиенты:

​​​​​​​ мука – 250 г

сахар – 125 г

вода – 50 мл

соль – щепотка

Способ приготовления:

Просейте муку, порежьте кубиком масло или натрите на терке, хорошо их смешайте и прямо руками перемните в крошку. Добавляйте воду и сделайте из теста шар. Замотайте в пищевую пленку и отправь в холодильник.

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