Как сделать идеальное песочное тесто – советы от Лизы Глинской
Каждая хозяйка не единожды пыталась приготовить вкусное песочное печенье для детей, гостей и родных, но не каждой это удавалось. Приготовление вообще любого теста – всегда не простая задача, а тем более, казалось бы самого легкого, песочного, но и здесь не всегда все так просто и легко.
Кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом идеального песочного теста, которое всегда получится удачным, а также секретами, которые вам в этом помогут.
Советы от кулинара:
1. Муку для песочного теста нужно брать пшеничную высшего сорта
Часть пшеничной муки можно заменить крахмалом, кукурузной, рисовой, ржаной, гречневой, цельнозерновой или ореховой мукой, какао-порошком.
2. Масло
Чем больше масла в тесте, тем более рассыпчатым и нежным оно будет. Это следует помнить при приготовлении кишей и тартов – слишком рассыпчатое тесто не удержит тяжёлую или объемную начинку.
3. Сахар
Его смело можно заменить сахарной пудрой и она будет даже лучше, чем сахар.
Рецепт идеального песочного теста
Ингредиенты:
мука – 250 г
сахар – 125 г
вода – 50 мл
соль – щепотка
Способ приготовления:
Просейте муку, порежьте кубиком масло или натрите на терке, хорошо их смешайте и прямо руками перемните в крошку.
Добавляйте воду и сделайте из теста шар.
Замотайте в пищевую пленку и отправь в холодильник.
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