Одно из самых простых, вкусных и сытных блюд из теста – пельмени, которые очень просто готовятся. Самое главное – сделать удачное тесто, а также вкусную начинку из мяса.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных и удачных пельменей из идеального заварного теста, которые вы сможете приготовить дома всего за 30 минут.

Ингредиенты:

мука – 500 г

кипяток – 250 мл

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подсолнечное масло – 4 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

сахар – щепотка

Способ приготовления:

1. Воду закипятите, добавьте туда муку, соль и сахар.

2. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.

3. Далее влейте кипяток, перемешайте и хорошо замесите тесто.

Как правильно готовить фарш

Кулинар отметил, что фарш для пельменей можно делать из любого вида мяса, все зависит от того, чего вы в результате ожидаете.

"Если хотите более диетический вариант пельменей, то можно сделать фарш из курятины, индюшатины или крольчатины. Самый жирный фарш получается из свинины", – заявил Клопотенко.

Что добавить в фарш, чтобы начинка была сочной

"Если хотите, чтобы пельмени получились сочными, то в фарш обязательно нужно добавить холодную воду или размельченный лед. Во втором случае будет удобнее лепить, так как фарш не будет растекаться, но если у вас есть мясной бульон, то он тоже подойдет. Также по желанию в фарш для пельменей можно добавить лук, чеснок и зелень по вкусу" – объяснил кулинар.

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