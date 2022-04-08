Как сделать идеальное заварное тесто для пельменей: секрет и рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Рецепт пельменей

Одно из самых простых, вкусных и сытных блюд из теста – пельмени, которые очень просто готовятся. Самое главное – сделать удачное тесто, а также вкусную начинку из мяса.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных и удачных пельменей из идеального заварного теста, которые вы сможете приготовить дома всего за 30 минут.

Как приготовить тесто для пельменей

Ингредиенты:

  • мука – 500 г

  • кипяток – 250 мл

Видео дня
Тесто для пельменей

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.

  • соль – 1/2 ч. л.

  • сахар – щепотка

Способ приготовления:

Рецепт теста на пельмени

1. Воду закипятите, добавьте туда муку, соль и сахар.

2. Добавьте подсолнечное масло и хорошо перемешайте.

3. Далее влейте кипяток, перемешайте и хорошо замесите тесто.

Как правильно готовить фарш

Мясная начинка для пельменей и вареников

Кулинар отметил, что фарш для пельменей можно делать из любого вида мяса, все зависит от того, чего вы в результате ожидаете.

Заварное тесто для пельменей

"Если хотите более диетический вариант пельменей, то можно сделать фарш из курятины, индюшатины или крольчатины. Самый жирный фарш получается из свинины", – заявил Клопотенко.

Что добавить в фарш, чтобы начинка была сочной

Фарш для пельменей

"Если хотите, чтобы пельмени получились сочными, то в фарш обязательно нужно добавить холодную воду или размельченный лед. Во втором случае будет удобнее лепить, так как фарш не будет растекаться, но если у вас есть мясной бульон, то он тоже подойдет. Также по желанию в фарш для пельменей можно добавить лук, чеснок и зелень по вкусу" – объяснил кулинар.

Готовые пельмени

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты