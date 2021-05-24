Идеальный маринад для шашлыка от Эктора Хименеса-Браво

Самое главное при приготовлении шашлыка – правильно выбрать мясо и замариновать его так, чтобы оно было мягким, сочным и сохранило все полезные свойства. Не стоит забывать, что есть маринады, которые абсолютно противопоказано использовать, так как они могут навредить организму.

Шеф-повар, судья шоу "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом идеального маринада для шашлыка, благодаря которому мясо будет сочным и нежным.

Ингредиенты:

сильногазированная минеральная вода – 0,5 л

кефир – 0,5 л

дижонская горчица – 1 ст. л.

сухой чеснок, лук, имбирь и копченая паприка – по 1/2 ч. л.

черный и душистый перец – по 5-7 горошин

тимьян – 2 веточки

лавровый лист – 3 шт.

Стоит отметить, что количество ингредиентов рассчитано на 1 килограмм мяса.

Рецепт маринада. Источник: скрин

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить шашлык из баранины, телятина и даже печени так, чтобы он был сочным и вкусным.

Диетолог Наталия Макиенко поделилась несколькими советами, с какими продуктами лучше всего сочетать шашлык, чтобы не навредить организму.

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