Как сделать кислые мандарины сладкими: 2 простых лайфхака
Распознать в магазине "на глаз" сладкие мандарины или нет невозможно. На рынке, если повезет, продавцы могут дать попробовать фрукты, но это бывает очень редко. И даже если вы купили кисловатые плоды – их можно легко сделать сладкими в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится простыми лайфхаками, которые помогут сделать сладкими кислые мандарины. Все очень просто и быстро.
Способ с водой
1. Замочите плоды в теплой воде (на 10-15 минут).
2. Затем поместите мандарины в холодную воду.
Влияние солнца
1. Разложить мандарины на подоконник с солнечной стороны.
2. Оставьте плоды в таком виде на 2-3 дня.
Конечно, можно разложить мандарины на подоконнике под солнцем – в таких условиях им понадобится около 2-3 дней, чтобы созреть.
Более практичным является первый способ. Все потому, что солнца зимой очень мало, поэтому трудно поймать момент, чтобы сделать плоды сладким. Вместе с тем, нагреть воду можно в любой момент.
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