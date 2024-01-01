Распознать в магазине "на глаз" сладкие мандарины или нет невозможно. На рынке, если повезет, продавцы могут дать попробовать фрукты, но это бывает очень редко. И даже если вы купили кисловатые плоды – их можно легко сделать сладкими в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится простыми лайфхаками, которые помогут сделать сладкими кислые мандарины. Все очень просто и быстро.

Способ с водой

1. Замочите плоды в теплой воде (на 10-15 минут).

2. Затем поместите мандарины в холодную воду.

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Влияние солнца

1. Разложить мандарины на подоконник с солнечной стороны.

2. Оставьте плоды в таком виде на 2-3 дня.

Конечно, можно разложить мандарины на подоконнике под солнцем – в таких условиях им понадобится около 2-3 дней, чтобы созреть.

Более практичным является первый способ. Все потому, что солнца зимой очень мало, поэтому трудно поймать момент, чтобы сделать плоды сладким. Вместе с тем, нагреть воду можно в любой момент.

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