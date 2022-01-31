Как сделать майонез из авокадо: полезная альтернатива привычной заправке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как сделать майонез из авокадо: полезная альтернатива привычной заправке

Такой майонез точно не навредит фигуре и будет даже полезным для организма, ведь сделан он из авокадо. Этот плод в самостоятельном виде обладает достаточно нейтральным вкусом, но в сочетании с другими компонентами – продукт раскрывает свои пикантные ноты. Текстура плотная и достаточно мягкая, поэтому она хорошо подходит для взбивания. Майонез идеально сочетается с салатами, пастой или просто с хлебом как намазка.

Идея приготовления опубликована на странице lonos_vegfood в Instagram.

Рецепт вкусного майонеза из авокадо

Ингредиенты:

  • спелое авокадо – 1 шт

  • чеснок – 1 шт

  • оливковое масло – 100 мл

  • лимонный сок – 3 ст.л

  • мед или сироп топинамбура – 1 ч.л

  • веточки укропа – 3 шт

  • соль, перец – по вкусу

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Удаление каисточки из авокадо

Способ приготовления:

1. Авокадо разрезать, вынуть из него косточку.

Удаление ложкой мякоти из авокадо

2. Ложкой убрать мякоть.

Добавление лимонного сока

3. Переложить в чашу блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Все хорошо взбить.

Добавление зелени

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