Как сделать майонез из авокадо: полезная альтернатива привычной заправке
Такой майонез точно не навредит фигуре и будет даже полезным для организма, ведь сделан он из авокадо. Этот плод в самостоятельном виде обладает достаточно нейтральным вкусом, но в сочетании с другими компонентами – продукт раскрывает свои пикантные ноты. Текстура плотная и достаточно мягкая, поэтому она хорошо подходит для взбивания. Майонез идеально сочетается с салатами, пастой или просто с хлебом как намазка.
Идея приготовления опубликована на странице lonos_vegfood в Instagram.
Ингредиенты:
спелое авокадо – 1 шт
чеснок – 1 шт
оливковое масло – 100 мл
лимонный сок – 3 ст.л
мед или сироп топинамбура – 1 ч.л
веточки укропа – 3 шт
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Авокадо разрезать, вынуть из него косточку.
2. Ложкой убрать мякоть.
3. Переложить в чашу блендера.
4. Добавить остальные ингредиенты.
5. Все хорошо взбить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :