Как сделать майонез из авокадо: полезная альтернатива привычной заправке

Такой майонез точно не навредит фигуре и будет даже полезным для организма, ведь сделан он из авокадо. Этот плод в самостоятельном виде обладает достаточно нейтральным вкусом, но в сочетании с другими компонентами – продукт раскрывает свои пикантные ноты. Текстура плотная и достаточно мягкая, поэтому она хорошо подходит для взбивания. Майонез идеально сочетается с салатами, пастой или просто с хлебом как намазка.

Идея приготовления опубликована на странице lonos_vegfood в Instagram.

Ингредиенты:

спелое авокадо – 1 шт

чеснок – 1 шт

оливковое масло – 100 мл

лимонный сок – 3 ст.л

мед или сироп топинамбура – 1 ч.л

веточки укропа – 3 шт

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Авокадо разрезать, вынуть из него косточку.

2. Ложкой убрать мякоть.

3. Переложить в чашу блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Все хорошо взбить.

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