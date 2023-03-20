Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

Свекла – это отличная основа для приготовления разнообразных вкусных закусок. К тому же, очень бюджетных. Для намазки, например, понадобится всего 4 ингредиента, но блюдо получается очень сытным и эффектным. Можно намазать на хлеб, тосты или гренки.

Идея приготовления намазки из свеклы опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.

Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • отварная свекла
  • сыр фета –100 г
  • крем-творог – 1 ст.л.
  • специи

Способ приготовления:

Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента
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1. Свеклу очищаем и нарезаем на удобные кусочки.

Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

2. Помещаем в чашу блендера.

3. Добавляем фету.

Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

4. Засыпаем специи.

5. Хорошо взбиваем блендером.

Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента

6. Переводим в емкость для хранения.

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