Свекла – это отличная основа для приготовления разнообразных вкусных закусок. К тому же, очень бюджетных. Для намазки, например, понадобится всего 4 ингредиента, но блюдо получается очень сытным и эффектным. Можно намазать на хлеб, тосты или гренки.

Идея приготовления намазки из свеклы опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварная свекла

сыр фета –100 г

крем-творог – 1 ст.л.

специи

Способ приготовления:

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1. Свеклу очищаем и нарезаем на удобные кусочки.

2. Помещаем в чашу блендера.

3. Добавляем фету.

4. Засыпаем специи.

5. Хорошо взбиваем блендером.

6. Переводим в емкость для хранения.

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