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Как сделать намазку из свеклы: понадобится всего 4 ингредиента
Свекла – это отличная основа для приготовления разнообразных вкусных закусок. К тому же, очень бюджетных. Для намазки, например, понадобится всего 4 ингредиента, но блюдо получается очень сытным и эффектным. Можно намазать на хлеб, тосты или гренки.
Идея приготовления намазки из свеклы опубликована на странице фудблогерки с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- сыр фета –100 г
- крем-творог – 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу очищаем и нарезаем на удобные кусочки.
2. Помещаем в чашу блендера.
3. Добавляем фету.
4. Засыпаем специи.
5. Хорошо взбиваем блендером.
6. Переводим в емкость для хранения.
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