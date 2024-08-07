Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость
Во время приготовления отбивных важно уметь сделать их так, чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным и сочным. Для этого мало просто качественно отбить мясо, важно также использовать некоторые секретные приемы.
Вот, например, одним из них в TikTok поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia. Она рассказала, каким лайфхаком пользуется, чтобы ее отбивные получились мегасочными.
Ингредиенты
- Свиной биток – 800 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец – ½ ч.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Минералка – 300 мл
- Яйца – 3 шт
- Мука – 100 гр
- Масло – для жарки
Способ приготовления
1. Свинину режем на куски толщиной 2 см, хорошо отбиваем с обеих сторон.
2. В сосуд выжимаем чеснок, высыпаем соль, перец и вливаем минералку.
3. Выкладываем отбивные и маринуем в холодильнике в течение часа.
4. Обваливаем каждый кусок в муке, затем в яйце и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
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