Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
408
Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

Во время приготовления отбивных важно уметь сделать их так, чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным и сочным. Для этого мало просто качественно отбить мясо, важно также использовать некоторые секретные приемы.

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Вот, например, одним из них в TikTok поделилась фудблогер с ником nisenitnitsia. Она рассказала, каким лайфхаком пользуется, чтобы ее отбивные получились мегасочными.

Ингредиенты

  • Свиной биток – 800 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный перец – ½ ч.л.
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Минералка – 300 мл
  • Яйца – 3 шт
  • Мука – 100 гр
  • Масло – для жарки

Способ приготовления

1. Свинину режем на куски толщиной 2 см, хорошо отбиваем с обеих сторон.

Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

2. В сосуд выжимаем чеснок, высыпаем соль, перец и вливаем минералку.

Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

3. Выкладываем отбивные и маринуем в холодильнике в течение часа.

Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

4. Обваливаем каждый кусок в муке, затем в яйце и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Как сделать отбивные мегасочными и при этом очень вкусными: легкая хитрость

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