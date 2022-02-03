Как сделать ржаной хлеб в домашних условиях: полезная альтернатива любой выпечке

Люди, которые придерживаются здорового питания и следят за своей фигурой, добавляют в рацион именно ржаной хлеб, ведь он достаточно низкокалорийный. В магазинах можно найти многие виды такого продукта, но лучшим вариантом будет приготовить его дома. Сделать это достаточно просто, и вы точно будете уверены в свежести и качестве такой выпечки.

Идея приготовления опубликована на странице zagashnyk_idej в Instagram.

Ингредиенты:

живые дрожжи – 25 г

сахар – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

масло – 3 ст.л

теплая вода – 50 мл

ржаная мука – 300 г

мука высшего сорта – 100 г

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Способ приготовления:

1. К дрожжам добавить сахар и разбавить в 50 мл теплой воды. Перемешать, дать постоять 10 минут.

2. Добавить муку, соль и растительное масло. Хорошо вымешать, придать желаемую форму, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

3. Разогреть духовку до 160 градусов на 30 минут.

4. Проверить готовность зубочисткой.

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