Как сделать ржаной хлеб в домашних условиях: полезная альтернатива любой выпечке
Люди, которые придерживаются здорового питания и следят за своей фигурой, добавляют в рацион именно ржаной хлеб, ведь он достаточно низкокалорийный. В магазинах можно найти многие виды такого продукта, но лучшим вариантом будет приготовить его дома. Сделать это достаточно просто, и вы точно будете уверены в свежести и качестве такой выпечки.
Идея приготовления опубликована на странице zagashnyk_idej в Instagram.
Ингредиенты:
живые дрожжи – 25 г
сахар – 1 ч.л
соль – 1 ч.л
масло – 3 ст.л
теплая вода – 50 мл
ржаная мука – 300 г
мука высшего сорта – 100 г
Способ приготовления:
1. К дрожжам добавить сахар и разбавить в 50 мл теплой воды. Перемешать, дать постоять 10 минут.
2. Добавить муку, соль и растительное масло. Хорошо вымешать, придать желаемую форму, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
3. Разогреть духовку до 160 градусов на 30 минут.
4. Проверить готовность зубочисткой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :