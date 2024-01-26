Рассказываю, как и обещала.

Как сделать "шубу" менее жирной.

Салат "селедка под шубой" любит немало украинцев. В нем соединено так много полезного: рыба и овощи. Если бы не одно "но" – майонез.

По классической рецептуре названный соус состоит из яиц, взбитых с растительным маслом. Если не есть его пачками, а приготовить собственноручно, то и особого вреда не будет. Существует способ снизить количество использованного майонеза во время приготовления "шубы". После того, как вы натерли на терке овощи для этого салата (морковь, свекла и картофель), не торопитесь выкладывать их слоями на сельдь. В отдельных сосудах хорошо смешайте каждый из этих компонентов с одной ложкой майонеза. Впоследствии выкладывайте слои как обычно. Так овощи будут насыщены соусом, а в салате его будет меньше.

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Здоровое питание – это не о куриной грудке и огурцах. Оно должно быть вкусным. Именно поэтому на нашем марафоне похудение есть даже "Шуба", которая не помешает похудению.