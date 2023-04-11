Если у вас вдруг получился незапланированный пикник, то это совсем не повод отказываться от вкусного шашлыка. Существует быстрый и простой способ, как можно замариновать мясо, а именно – на минеральной воде.

Особенность такого способа заключается в том, что газировка размягчает волокна мяса, делая шашлык очень мягким, нежным и сочным. Редакция FoodOboz выбрала для вас очень простой рецепт приготовления шашлыка на минеральной воде.

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Ингредиенты:

свинина – 2 кг

лук – 500 г

рафинированное масло – 1 ст. л.

приправы к шашлыку – 1,5 ст. л.

соль, перец

чеснок – 5 зубчиков

минеральная вода – 1 л

зелень

Способ приготовления:

1. Свинину порезать большими квадратными кусками.

2. Лук нарезать полукольцами и выложить на мясо. Слегка размять руками, чтоб пустил сок.

3. Измельчить и добавить зелень. Налить масло, добавить специи и измельченный чеснок. Тщательно перемешать все.

4. Залить будущий шашлык минералкой и оставить мариноваться минимум на 30 минут.

5. После этого можно нанизывать мясо с луком на шампур и жарить шашлык.

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