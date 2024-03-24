Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке

Сырники – это вкусное и питательное блюдо, отлично подходит для завтрака. Тем не менее, сырники нужно уметь готовить, иначе они получатся жортскими, или не будут держаться формы.

Для того чтобы этого не происходило, необходимо четко следовать рецепту приготовления. А для того чтобы сделать их еще вкуснее, рекомендуем использовать заливку. Рецептом заливки в Instagram поделилась фудблогер с ником kristy_cookery.

Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке
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Ингредиенты для заливки

  • Сметана – 200 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Молоко – 50 мл
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Ваниль – по вкусу

Способ приготовления

1. Для начала нужно приготовить тесто на сырники так, как вы это делаете обычно. Лучше всего использовать именно домашний сыр, а не магазинный или зернистый.

Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке

2. Смешиваем сметану, яйцо, молоко, сахар и ванильный сахар.

3. Сырники выкладываем в форму для запекания.

Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке

4. Заливкой поливаем сырники и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

5. Вынимаем сырники из духовки, даем немного остыть и поливаем вареньем.

Как сделать сырники еще вкуснее: секрет в заливке

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