Сейчас в магазинах очень большое количество сыров и все они разного качества. Поэтому, чтобы точно быть уверенным в безопасности продукта, можно приготовить его в домашних условиях. Соблюдая правильную технологию приготовления, вы получите действительно вкусный твердый сыр для любимых блюд.

Идея приготовления домашнего сыра опубликована на странице filanna.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г

молоко – 500 мл

сливочное масло – 100 г

желток – 1 шт

соль – 0,5 ч.л

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

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1. Творог пропустить через мясорубку или сито.

2. Молоко налить в кастрюлю с толстым дном. Довести до кипения, убавить огонь на минимум и добавить туда творог.

3. Постоянно помешивая греть творожную массу 5 минут.

4. Выложить ее в друшлак застеленный марлей, предварительно смоченной в холодной воде.

5. Когда вся сыворотка стечет – выложить творог обратно в кастрюлю.

6. В отдельной посуде смешать растопленное масло, желток, соль и соду.

7. Получившуюся смесь вылить в творожную массу.

8. Поставить на минимальный огонь или водяную баню и готовить постоянно помешивая. Я это делаю силиконовой лопаткой.

9. Когда сыр станет однородным и будет полностью расплавлен, переложить его на пищевую пленку и скрутить.

10. Отправить в холодильник на 10-12 часов.

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