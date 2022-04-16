Как сделать твердый сыр в домашних условиях: делимся самой простой технологией
Сейчас в магазинах очень большое количество сыров и все они разного качества. Поэтому, чтобы точно быть уверенным в безопасности продукта, можно приготовить его в домашних условиях. Соблюдая правильную технологию приготовления, вы получите действительно вкусный твердый сыр для любимых блюд.
Идея приготовления домашнего сыра опубликована на странице filanna.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
кисломолочный творог – 500 г
молоко – 500 мл
сливочное масло – 100 г
желток – 1 шт
соль – 0,5 ч.л
сода – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Творог пропустить через мясорубку или сито.
2. Молоко налить в кастрюлю с толстым дном. Довести до кипения, убавить огонь на минимум и добавить туда творог.
3. Постоянно помешивая греть творожную массу 5 минут.
4. Выложить ее в друшлак застеленный марлей, предварительно смоченной в холодной воде.
5. Когда вся сыворотка стечет – выложить творог обратно в кастрюлю.
6. В отдельной посуде смешать растопленное масло, желток, соль и соду.
7. Получившуюся смесь вылить в творожную массу.
8. Поставить на минимальный огонь или водяную баню и готовить постоянно помешивая. Я это делаю силиконовой лопаткой.
9. Когда сыр станет однородным и будет полностью расплавлен, переложить его на пищевую пленку и скрутить.
10. Отправить в холодильник на 10-12 часов.
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