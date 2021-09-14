Инжир украсит любое блюдо – экзотические сочетания фрукта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Инжир украсит любое блюдо – экзотические сочетания фрукта

Начался сезон инжира – популярного экзотического фрукта на Ближнем Востоке и в средиземноморских странах. Он имеет прекрасные вкусовые качества, поэтому обязательно станет героем многих кулинарных блюд. Инжир особенно хорош сам по себе, но также с него привыкли готовить варенье, джем, пастилу и пудинги.

Редакция FoodOboz предлагает дополнить список экзотической подборкой рецептов из инжира.

Инжир

Салат с инжиром и моцареллой

Ингредиенты:

  • Моцарелла – 100 г

  • Инжир – 6 шт

  • Тимьян – по вкусу

  • Базилик – по вкусу

  • Майоран – по вкусу

  • Бальзамический уксус – по вкусу

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  • Оливковое масло – по вкусу

  • Лимонный сок – по вкусу

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно смешать зелень в небольшой посуде: базилик, тимьян, майоран.

  2. Нарезать кружочками моцареллу и слайсами инжир. Добавить к зелени.

  3. Заправить салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Напоследок – сбрызнуть лимоном и добавить специи по вкусу.

Салат с инжиром

Закуска из инжира с козьим сыром и грушей

Ингредиенты:

  • Козий сыр – 100 г

  • Инжир – 3-4 шт

  • Груша – 2 шт

  • Мед – 1 ч. л

  • Листья салата

  • Оливковое масло

  • Фисташки

Способ приготовления:

  1. Сыр порезать ломтиками, инжир и грушу – дольками.

  2. Листья салата вымыть и высушить.

  3. Мед смешать с маслом.

  4. На тарелке разложить листья салата. Выложить поочередно: груши, инжир, сыр и орешки. Полить соусом.

Запеченный инжир с фетой

Ингредиенты:

  • Инжир – 8 шт

  • Фета – 100 г

  • Мед – 40 г

  • Розмарин – веточка

Способ приготовления:

  1. Предварительно разогреть духовку на 200 градусов.

  2. Инжир помыть, высушить и в каждом сделать глубокий крестообразный разрез.

  3. Наповнить инжир фетой, сверху полить медом. Отправить в духовку на 7-9 минут.

  4. Подавать к столу, украсив розмарином.

Инжир с сыром и медом

Кстати, фету в рецепте можно заменить и любым другим сыром, в зависимости от вкусовых предпочтений: чеддер, бри, пармезан, рикотта и т.д.

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