Инжир украсит любое блюдо – экзотические сочетания фрукта

Начался сезон инжира – популярного экзотического фрукта на Ближнем Востоке и в средиземноморских странах. Он имеет прекрасные вкусовые качества, поэтому обязательно станет героем многих кулинарных блюд. Инжир особенно хорош сам по себе, но также с него привыкли готовить варенье, джем, пастилу и пудинги.

Редакция FoodOboz предлагает дополнить список экзотической подборкой рецептов из инжира.

Салат с инжиром и моцареллой

Ингредиенты:

Моцарелла – 100 г

Инжир – 6 шт

Тимьян – по вкусу

Базилик – по вкусу

Майоран – по вкусу

Бальзамический уксус – по вкусу

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Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала нужно смешать зелень в небольшой посуде: базилик, тимьян, майоран. Нарезать кружочками моцареллу и слайсами инжир. Добавить к зелени. Заправить салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Напоследок – сбрызнуть лимоном и добавить специи по вкусу.

Закуска из инжира с козьим сыром и грушей

Ингредиенты:

Козий сыр – 100 г

Инжир – 3-4 шт

Груша – 2 шт

Мед – 1 ч. л

Листья салата

Оливковое масло

Фисташки

Способ приготовления:

Сыр порезать ломтиками, инжир и грушу – дольками. Листья салата вымыть и высушить. Мед смешать с маслом. На тарелке разложить листья салата. Выложить поочередно: груши, инжир, сыр и орешки. Полить соусом.

Запеченный инжир с фетой

Ингредиенты:

Инжир – 8 шт

Фета – 100 г

Мед – 40 г

Розмарин – веточка

Способ приготовления:

Предварительно разогреть духовку на 200 градусов. Инжир помыть, высушить и в каждом сделать глубокий крестообразный разрез. Наповнить инжир фетой, сверху полить медом. Отправить в духовку на 7-9 минут. Подавать к столу, украсив розмарином.

Кстати, фету в рецепте можно заменить и любым другим сыром, в зависимости от вкусовых предпочтений: чеддер, бри, пармезан, рикотта и т.д.

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