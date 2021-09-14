Инжир украсит любое блюдо – экзотические сочетания фрукта
Начался сезон инжира – популярного экзотического фрукта на Ближнем Востоке и в средиземноморских странах. Он имеет прекрасные вкусовые качества, поэтому обязательно станет героем многих кулинарных блюд. Инжир особенно хорош сам по себе, но также с него привыкли готовить варенье, джем, пастилу и пудинги.
Редакция FoodOboz предлагает дополнить список экзотической подборкой рецептов из инжира.
Салат с инжиром и моцареллой
Ингредиенты:
Моцарелла – 100 г
Инжир – 6 шт
Тимьян – по вкусу
Базилик – по вкусу
Майоран – по вкусу
Бальзамический уксус – по вкусу
Оливковое масло – по вкусу
Лимонный сок – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Для начала нужно смешать зелень в небольшой посуде: базилик, тимьян, майоран.
Нарезать кружочками моцареллу и слайсами инжир. Добавить к зелени.
Заправить салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Напоследок – сбрызнуть лимоном и добавить специи по вкусу.
Закуска из инжира с козьим сыром и грушей
Ингредиенты:
Козий сыр – 100 г
Инжир – 3-4 шт
Груша – 2 шт
Мед – 1 ч. л
Листья салата
Оливковое масло
Способ приготовления:
Сыр порезать ломтиками, инжир и грушу – дольками.
Листья салата вымыть и высушить.
Мед смешать с маслом.
На тарелке разложить листья салата. Выложить поочередно: груши, инжир, сыр и орешки. Полить соусом.
Запеченный инжир с фетой
Ингредиенты:
Инжир – 8 шт
Фета – 100 г
Мед – 40 г
Розмарин – веточка
Способ приготовления:
Предварительно разогреть духовку на 200 градусов.
Инжир помыть, высушить и в каждом сделать глубокий крестообразный разрез.
Наповнить инжир фетой, сверху полить медом. Отправить в духовку на 7-9 минут.
Подавать к столу, украсив розмарином.
Кстати, фету в рецепте можно заменить и любым другим сыром, в зависимости от вкусовых предпочтений: чеддер, бри, пармезан, рикотта и т.д.
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