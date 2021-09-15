Как сохранить морковь на зиму – основные правила и способы

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как сохранить морковь на зиму – основные правила и способы

Подготовить морковь к длительному хранению – достаточно ответственное дело. Сама по себе культура является капризной. Поэтому, при любых нарушений условий начинает быстро гнить, прорастать и терять вкусовые качества.

Редакция FoodOboz расскажет как правильно собрать и сохранить морковь на зиму.

Правила подготовки корнеплодов

  1. Для длительного хранения специально выращивают позднеспелые сорта моркови.

  2. Выкапывать морковь стоит только в сухую погоду. Лучшее время для этого – вечер, ведь в течение дня корнеплоды накапливают в себе сахар, а на вечер тратят.

  3. Ни в коем случае не поливать морковь перед сбором. Это портить ее сочность.

  4. После выкопки нужно как следует просушить урожай. После – проверить на наличие механических повреждений или вредителей.

Подготовка моркови к хранению

Правила хранения моркови

  • Хранить морковь в темном помещении при температуре от -2 до +2 градусов и влажностью 90-95%.

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  • Правильно подготовить помещение для хранения: позаботиться об утеплении, гидроизоляцию и защиту от грунтовых вод.

  • Не стоит хранить морковь вместе с яблоками. Они активно выделяют этилен, что приводит к порче овощей.

Способы хранения моркови

Основные способы хранения моркови

  • Деревянные ящики или коробки. Их следует хорошо закрыть крышкой и хранить на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.

  • Луковая шелуха. Ее нужно сложить в мешки вместе с морковью. Так, шелухи забирать лишнюю влажность и защитит корнеплоды от загнивания и появления вредителей.

  • Хвойная опилки. Для того, чтобы воспользоваться таким способом нужно пересыпать корнеплоды опилками. Составлять при этом нужно в коробки или ящики. Таким образом, опилки защитит морковь от болезней и гнили.

  • Песок и мел. Необходимо смешать влажный песок и мел, после чего полученную смесь пересыпать в ящик. Выложить морковь толстым концом вверх и присыпать. Мел поможет моркови оставаться свежей и, как и раньше, вкусной.

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