Овощи, фрукты и ягоды обязательно должны быть в рационе. Особенно, когда они сезонные. Но такие продукты довольно капризные и могут начать быстро портиться. Этого можно избежать, если знать несколько простых хитростей.

Редакция FoodOboz расскажет о лайфхаках, которые помогут дольше сохранить свежесть овощей, фруктов и ягод. Все они очень простые.

Промывание ягод уксусом

Сделайте смесь из уксуса и воды в соотношении 1:3 и промойте ею ягоды. Такое действие будет дольше сохранять плоды свежими. Исчезнут разнообразные бактерии и не будет появляться плесень. После того, как вы промыли ягоды такой смесью, ополосните их обычной водой. Затем не забудьте просушить и положить в холодильник.

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Хранение листьев салата с бумажными полотенцами

Листья салата начинают гнить из-за накопления излишней влаги. Поэтому ее нужно впитать. С этим прекрасно справятся бумажные полотенца. Поместите их вместе с зеленью в герметичный контейнер. Затем замените при необходимости.

Сок лимона для свежести авокадо

В разрезанном виде авокадо начинает довольно быстро темнеть и портиться. Чтобы этого не произошло – используйте лимонный сок. Им нужно просто сбрызнуть продукт. А если авокадо в кожуре – положите его к луку. Овощ будет препятствовать окислению.

Как сохранить свежесть моркови

Когда морковь лежит на открытой поверхности, она начинает сморщиваться и покрываться белым налетом. Поэтому удачным решением будет положить овощ в контейнер с водой и поставить его в холодильник. Также, можно завернуть очищенную морковь пленкой с пузырьками и поместить в холодильник. Второй способ подходит тогда, когда в холодильнике достаточно мало места для того, чтобы разместить емкость с водой.

Как сохранить свежесть бананов

Если бананы просто лежат на тарелке, они довольно быстро чернеют и становятся мягкими. Но предотвратить это поможет обычная пищевая пленка. А если фрукты уже начали менять цвет – их еще можно спасти. Плоды нарежте и просто заморозьте. Такие кусочки подойдут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие овощи и фрукты нельзя хранить в холодильнике