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Как сохранить выпечку свежей: победительница "МастерШефа" раскрыла секрет

1.9т
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Только вчера сделали пирог, а утром он уже сухой – каждый сталкивался с подобной проблемой. Но что же делать, чтобы выпечка подольше оставалась свежей?

На этот достаточно не простой вопрос ответила победительница кулинарного шоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская в своем Instagram.

Кулинарный эксперт дала 7 рекомендаций, используя которые, вы сможете сохранить свежесть и воздушность выпечка несколько дней!

  1. Для того, чтобы дрожжевая выпечка долго оставалась свежей, следует использовать муку высшего сорта – она содержит большое количество клейковины;

  2. Дольше не черстветь помогает выпечке сливочное масло в составе теста. Масло должно быть хорошего качества, от 82% и выше;

  3. Срок хранения продлевает инвертный сахар (смесь равных молярных долей глюкозы и фруктозы) или мед, добавленный в тесто;

  4. Чтобы выпечка долго не черствела, тесту нужно дать подойти 2-3 раза, обминая и тем самым насыщая воздухом;

  5. При выпекании сдобы не пересушивайте ее;

  6. Глазурь, которой мы покрываем куличи, также не дает выпечке высыхать и дольше сохраняет ее свежесть;

  7. Правильно храните выпечку: дайте ей полностью остыть, а затем положите в полиэтиленовый пакет и хорошо заверните.

Как сохранить свежесть выпечки
Как сохранить свежесть выпечки. Источник: instagram.com/lizaglinskaya/

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Лиза Глинская
Теги
рецепт еда
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