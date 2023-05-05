Молодой зеленый лук – это полезный ингредиент для салатов, гарниров, а также дополнение к закускам, борщу и супу. Учитывая это, хозяйки часто ищут способ, как можно сохранить зелень как можно дольше и желательно на зиму, чтобы она не теряла вкуса.

Кроме замораживания и сушки, зеленый лук можно засолить в банках. Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой рецепт засоленного зеленого лука в банках на зиму.

Ингредиенты:

зеленый лук – 1 кг

соль – 200 г

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. После этого разложить на бумажные полотенца и хорошо просушить.

2. Также следует простерилизовать или ошпарить кипятком банки, а также обязательно высушить их.

3. После того, как зелень высохла, ее нужно измельчить.

4. Далее следует смешать подготовленную зелень и соль.

5. Выложить зелень с солью в банки, плотно утрамбовывая. В то же время у горлышка стоит оставить немного свободного места, ведь в процессе будет выделяться сок.

6. Закрыть банки крышками (желательно брать те, что закручиваются самостоятельно или использовать капроновые). Хранить в холодильнике.

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