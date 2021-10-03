Как составить мясо-сырную тарелку из того, что под рукой

Я жду бабье лето с нетерпением! Когда оно наступит, я буду пить Беллини в нашем саду Smart Exotic Life в прикуску с деликатесами мясно-сырной тарелки. Эта простая закуска, если ее правильно составить, украсит любой праздничный стол. И совсем не обязательно лететь за салями в Милан!

Мы хотели исследовать местный рынок и найти подходящие замены для иностранных деликатесов. И нам это удалось!

Основной принцип такой закуски - это контраст. Постарайтесь отбросить все стереотипы, о том, что лучший сыр это дор блю и отправьтесь в местный супермаркет или даже на рынок в поисках сокровищ! Они там точно есть. Что мы ищем: сушеные, вяленые изделия из разных видов мяса - говядина, утятина, свинина. И сыры из разных видов молока - коровье, овечье, козье.

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Постарайтесь подбирать "персонажей" для своего угощения по характеру от грубого, жесткого к мягкому, кремистому. Добавьте горсть любых орехов, хрустящее яблоко, пару сухариков, что-нибудь острое- мед с перцем чили, например. Или кленовый сироп с пеперончино, как у нас. Вот и все!

Для Беллини:

-2 инжирных персика

-Ч. Ложка лимонного сока

-Просекко

-Ч. Ложка сахара

Разрезать персики на половинки присыпать сахаром и полить лимонным соком. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов. Дать полностью остыть, взбить в блендере с добавлением 100 мл. просекко в пюре.

Подавать Беллини в охлажденном бокале для шампанского в пропорции 2:1.

Приятного аппетита!

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