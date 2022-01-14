Как спасти неудачный бисквит и в какой форме его лучше выпекать: лайфхаки
Каждая хозяйка довольно часто сталкивается с выпечкой. Ведь что способно порадовать вкусовые рецепторы еще лучше, чем ароматные бисквитные изделия или печенье? Вместе с тем выпечка – это также очень щепетильный момент на кухне и даже у опытных хозяек может "падать" бисквит. Но существуют лайфхаки, которые помогут исправить некоторые моменты.
Лайфхаки, которые помогут сделать выпечку идеальной опубликованы в блоге rk_moloko в Instagram.
Формы для выпечки
Стеклянные, чугунные и металлические формы лучше всего подходят для приготовления кексов, пирогов и запеканок.
В низких формах из нержавеющей стали и с антипригарным покрытием получаются идеально ровные румяные пироги.
Силикон лучше не использовать для пирогов с мясной и фруктовой внутренностью.
Кулинарная лопатка
Чаще этот инструмент используют тогда, когда нужно выровнять торт кремом или распределить глазурь. И для того чтобы эти компоненты идеально легли на изделие, это нужно делать теплой лопаткой. Для этого нужно опустить кулинарную лопатку в стакан с горячей водой на несколько минут, после чего быстро протереть полотенцем.
Неудачный бисквит
Готовый боксвит всегда выглядит очень высоким и пышным, но через некоторое время может осесть. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:
Перед приготовлением убедитесь в том, что продукты для бисквита комнатной температуры.
Не допускайте резких перепадов температуры.
Готовый бисквит накройте полотенцем и дайте полностью остыть в форме.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о секретах удачной выпечки от Евгения Клопотенко.