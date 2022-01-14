Как спасти неудачный бисквит и в какой форме его лучше выпекать: лайфхаки

Каждая хозяйка довольно часто сталкивается с выпечкой. Ведь что способно порадовать вкусовые рецепторы еще лучше, чем ароматные бисквитные изделия или печенье? Вместе с тем выпечка – это также очень щепетильный момент на кухне и даже у опытных хозяек может "падать" бисквит. Но существуют лайфхаки, которые помогут исправить некоторые моменты.

Лайфхаки, которые помогут сделать выпечку идеальной опубликованы в блоге rk_moloko в Instagram.

Формы для выпечки

Стеклянные, чугунные и металлические формы лучше всего подходят для приготовления кексов, пирогов и запеканок.

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В низких формах из нержавеющей стали и с антипригарным покрытием получаются идеально ровные румяные пироги.

Силикон лучше не использовать для пирогов с мясной и фруктовой внутренностью.

Кулинарная лопатка

Чаще этот инструмент используют тогда, когда нужно выровнять торт кремом или распределить глазурь. И для того чтобы эти компоненты идеально легли на изделие, это нужно делать теплой лопаткой. Для этого нужно опустить кулинарную лопатку в стакан с горячей водой на несколько минут, после чего быстро протереть полотенцем.

Неудачный бисквит

Готовый боксвит всегда выглядит очень высоким и пышным, но через некоторое время может осесть. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:

Перед приготовлением убедитесь в том, что продукты для бисквита комнатной температуры.

Не допускайте резких перепадов температуры.

Готовый бисквит накройте полотенцем и дайте полностью остыть в форме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о секретах удачной выпечки от Евгения Клопотенко.