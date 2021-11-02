Как спасти переваренное мясо, которое стало резиновым: простые советы
Если случайно передержать мясо, оно становится очень резиновым и плохо пережевывается. Но это совсем не значит, что продукт уже испорчен и его есть нельзя. Тем более, стоит учесть, что он еще и дорогостоящий. Поэтому нужно сделать так, чтобы блюдо все же можно было подать на стол.
Лайфхаком поделилась Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты Рецепты блюд в Facebook.
Если мясо все же переготовилось, его нужно нарезать на небольшие кусочки, поместить в миску и засыпать сверху луком. Положить сверху помидоры, полить маслом, сбрызнуть лимонным соком и присолить. Мясо станет сочным и мягким.
Рецептом, в котором все просчитано по минутам, поделилась olha.holovina на своей странице в Instagram. Таким образом, мясо точно получится вкусным и приготовится равномерно.
Запеченное мясо для бутербродов
Ингредиенты:
окорок свинной – 1,5 кг
оливковое масло – 4 ст.л
сухое красное вино – 80 мл
смесь специй – 3 ст.л
соль – 2 ч.л
Способ приготовления:
Мясо помыть, протереть сухой салфеткой.
Порезать на случайные кусочки.
Масло, вино и специи смешать.
Этой смесью смазать мясо.
Натянуть специальной сеткой и оставить мариноваться в холодильнике на 20-24 часа.
Выложить в форму, выпекать 15 минут при температуре 250 градусов под крышкой.
Перевернуть мясо и готовить еще 15 минут.
Убавить температуру до 200 градусов, выпекать дальше под крышкой по 30 минут с каждой стороны.
После этого снять крышку и готовить еще по 15 минут с двух сторон, чтобы образовалась корочка.
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