Как спасти переваренное мясо, которое стало резиновым: простые советы

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как спасти переваренное мясо, которое стало резиновым: простые советы

Если случайно передержать мясо, оно становится очень резиновым и плохо пережевывается. Но это совсем не значит, что продукт уже испорчен и его есть нельзя. Тем более, стоит учесть, что он еще и дорогостоящий. Поэтому нужно сделать так, чтобы блюдо все же можно было подать на стол.

Лайфхаком поделилась Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты Рецепты блюд в Facebook.

Если мясо все же переготовилось, его нужно нарезать на небольшие кусочки, поместить в миску и засыпать сверху луком. Положить сверху помидоры, полить маслом, сбрызнуть лимонным соком и присолить. Мясо станет сочным и мягким.

Помидоры и лук – ингредиенты для сочности
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Рецептом, в котором все просчитано по минутам, поделилась olha.holovina на своей странице в Instagram. Таким образом, мясо точно получится вкусным и приготовится равномерно.

Запеченное мясо для бутербродов

Запеченное мясо для бутербродов

Ингредиенты:

  • окорок свинной – 1,5 кг

  • оливковое масло – 4 ст.л

  • сухое красное вино – 80 мл

  • смесь специй – 3 ст.л

  • соль – 2 ч.л

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть, протереть сухой салфеткой.

  2. Порезать на случайные кусочки.

  3. Масло, вино и специи смешать.

  4. Этой смесью смазать мясо.

  5. Натянуть специальной сеткой и оставить мариноваться в холодильнике на 20-24 часа.

  6. Выложить в форму, выпекать 15 минут при температуре 250 градусов под крышкой.

  7. Перевернуть мясо и готовить еще 15 минут.

  8. Убавить температуру до 200 градусов, выпекать дальше под крышкой по 30 минут с каждой стороны.

  9. После этого снять крышку и готовить еще по 15 минут с двух сторон, чтобы образовалась корочка.

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