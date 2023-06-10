Ароматные специи – неотьемлемый ингредиент для многих блюд. Именно они способны завершить вкус ваших кулинарных шедевров. Но это произойдет только в том случае, если все приправы вы добавляете правильно.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при добавлении специй. Они достаточно банальные, но многое решают.

Не забывайте попробовать блюдо

Это очень элементарная погрешность, но именно она влияет на вкус вашего блюда. Никогда не забывайте пробовать блюдо в процессе приготовления. А также уже после того, как выключите плиту. Очень часто бывает, что какой специи не хватает. Или же, вам наоборот нужно нейтрализовать вкус какой-нибудь приправы.

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Используйте черный перец правильно

Очень часто можно положить достаточно много перца, но вкус его будет не ощутим. Все потому, что вы добавляете именно молотый перец из пачки. Со временем он теряет свои свойства. Поэтому лучше всего использовать перец в стеклянных мельничках. Блюда получатся более ароматными и вкусными. И, при этом, много специи класть не нужно.

Недостаточное количество соли

Не стоит бояться добавлять соль. Эта специя является компонентом даже для некоторых десертов. Просто добавляйте ее постепенно, на каждом этапе приготовления. И, обязательно, каждый раз пробуйте.

Неправильный момент добавления сушеных трав

Добавление сушеных трав уже в конце приготовления – ошибка. Таким специям нужно время, чтобы раскрыть свой вкус. Поэтому лучше всего класть их в самом начале. Но свежей зелени это не касается – ее нужно добавлять уже в конце.

Старые специи

Если специи стоят на полках уже долго – они портятся. В частности, теряют свои вкусовые свойства. Поэтому не стоит покупать сразу много пачек с приправами. И не бойтесь выбрасывать старые специи – пользы они уже не принесут.

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