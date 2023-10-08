Кукурузная каша – очень сытная, вкусная и полезная. Приготовить ее можно на воде и молоке, дополнять медом, ягодами, фруктами или сухофруктами. Для того чтобы в готовом виде каша не имела комочков, ее в процессе варки нужно постоянно помешивать.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кукурузной каши на молоке.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

кукурузная крупа – 120 г

сахар

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить крупу, а именно тщательно ее промыть.

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2. В кастрюлю налить молоко, поставить на огонь и довести до кипения.

3. В кипящее молоко добавить сахар и крупу. Постоянно помешивая, варить кашу 5-7 минут.

4. По истечении отведенного времени выключить огонь и оставить кашу, чтобы настоялась под крышкой 10 минут. Приятного аппетита!

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