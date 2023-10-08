Как сварить ароматную кукурузную кашу без комочков: делимся рецептом
Кукурузная каша – очень сытная, вкусная и полезная. Приготовить ее можно на воде и молоке, дополнять медом, ягодами, фруктами или сухофруктами. Для того чтобы в готовом виде каша не имела комочков, ее в процессе варки нужно постоянно помешивать.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кукурузной каши на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- кукурузная крупа – 120 г
- сахар
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить крупу, а именно тщательно ее промыть.
2. В кастрюлю налить молоко, поставить на огонь и довести до кипения.
3. В кипящее молоко добавить сахар и крупу. Постоянно помешивая, варить кашу 5-7 минут.
4. По истечении отведенного времени выключить огонь и оставить кашу, чтобы настоялась под крышкой 10 минут. Приятного аппетита!
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