Яйца пашот – это отличный вариант дополнения завтрака, благодаря которому блюдо получится совершенным и будет выглядеть красиво. Но, далеко не всегда выходит правильно сварить яйцо, чтобы белок был готов, я желток – полностью жидким.

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В мире существует очень много вариантов приготовления яйца пашот. А недавно звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился интересным лайфхаком, благодаря которому у вас не возникнет никаких проблем с приготовлением этого блюда. Как правильно готовить яйца пашот он рассказал в Instagram.

Пригодятся:

Яйцо – 1 шт

Глубокая миска

Масло

Пищевая пленка

Способ приготовления

1. Глубокую миску застилаем пищевой пленкой.

2. Смазываем пленку по капле масла.

3. Разбиваем яйцо в миску с пленкой.

4. Завязываем пленку на узел, образуя мешочек.

5. Отправляем в кипящую воду и вынимаем, как только белок будет готов.

6. Снимаем пленку и подаем на стол.

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