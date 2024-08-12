Как сварить идеальное яйцо пашот: Эктор Хименес-Браво проверил популярный лайфхак
Яйца пашот – это отличный вариант дополнения завтрака, благодаря которому блюдо получится совершенным и будет выглядеть красиво. Но, далеко не всегда выходит правильно сварить яйцо, чтобы белок был готов, я желток – полностью жидким.
В мире существует очень много вариантов приготовления яйца пашот. А недавно звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился интересным лайфхаком, благодаря которому у вас не возникнет никаких проблем с приготовлением этого блюда. Как правильно готовить яйца пашот он рассказал в Instagram.
Пригодятся:
- Яйцо – 1 шт
- Глубокая миска
- Масло
- Пищевая пленка
Способ приготовления
1. Глубокую миску застилаем пищевой пленкой.
2. Смазываем пленку по капле масла.
3. Разбиваем яйцо в миску с пленкой.
4. Завязываем пленку на узел, образуя мешочек.
5. Отправляем в кипящую воду и вынимаем, как только белок будет готов.
6. Снимаем пленку и подаем на стол.
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