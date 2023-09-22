Куриный суп – это довольно питательное блюдо, которое следует добавить в рацион в период авитаминоза. Но достаточно важно, чтобы бульон получился прозрачным и наваристым. Для этого нужно знать несколько нюансов.

Идея приготовления идеального куриного бульона опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Самым вкусным суп получится именно осенью, ведь сейчас много молодых и свежих овощей.

Ингредиенты:

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картофель – 5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

куриное бедро – 1 шт.

приправа по желанию универсальная – 1 ст.л.

соль – по вкусу

лавровый листик – 1 большой

перец душистый – 3-4 горошины

укроп

Способ приготовления:

1. Куриное бедро проварить до закипания и слить первый бульон. залить чистую воду, проварить снова бедро 20 минут после закипания.

2. Через 20 минут убрать бедро из воды.

3. В бульон добавить картофель нарезанный кубиками, мелко нарезанный кубиками морковь и целую луковицу.

4. Проварить после закипания 10 минут и добавить мелко нарезанное бедро, проварить до готовности еще 20 минут на маленьком огне.

5. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист, перчик, лапшу (паутинку). Можно также добавить универсальную приправу.

6. В конце добавить мелко нарезанный укроп.

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