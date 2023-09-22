Как сварить идеальный куриный бульон, чтобы он был наваристым и нежирным: делимся технологией
Куриный суп – это довольно питательное блюдо, которое следует добавить в рацион в период авитаминоза. Но достаточно важно, чтобы бульон получился прозрачным и наваристым. Для этого нужно знать несколько нюансов.
Идея приготовления идеального куриного бульона опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Самым вкусным суп получится именно осенью, ведь сейчас много молодых и свежих овощей.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- куриное бедро – 1 шт.
- приправа по желанию универсальная – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- лавровый листик – 1 большой
- перец душистый – 3-4 горошины
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное бедро проварить до закипания и слить первый бульон. залить чистую воду, проварить снова бедро 20 минут после закипания.
2. Через 20 минут убрать бедро из воды.
3. В бульон добавить картофель нарезанный кубиками, мелко нарезанный кубиками морковь и целую луковицу.
4. Проварить после закипания 10 минут и добавить мелко нарезанное бедро, проварить до готовности еще 20 минут на маленьком огне.
5. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист, перчик, лапшу (паутинку). Можно также добавить универсальную приправу.
6. В конце добавить мелко нарезанный укроп.
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