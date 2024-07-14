Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

Для того, чтобы приготовить суши, нужно сделать специальный рис. Он должен быть достаточно клейким, чтобы начинка держала форму и не распадалась. Для этого в крупу нужно добавить специальную заправку.

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О том, как приготовить рис для суши в домашних условиях, рассказала фудблогера с ником lady.stegantseva в Instagram. Консистенция будет идеальной.

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

Ингредиенты:

  • рис для суши – 200 г
  • вода – 220 г
  • уксус яблочный или рисовый – 22 г
  • соль – 3 г
  • сахар – 17 г

Способ приготовления:

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

1. Сначала нужно хорошо промыть рис до прозрачной воды.

2. Добавить 220 грамм обычной воды.

3. Поставить на огонь.

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

4. Довести до кипения.

5. Как только рис закипел – накрыть его крышкой и убавить огонь.

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

6. Варить ровно 12 минут, не помешивая рис.

7. Далее выключить плиту.

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

8. Открыть крышку и быстро накрыть рис чистым полотенцем.

9. Сверху прижать крышкой и оставить на той же, только выключенной комфорке еще на 15 минут.

Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус

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