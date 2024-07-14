Для того, чтобы приготовить суши, нужно сделать специальный рис. Он должен быть достаточно клейким, чтобы начинка держала форму и не распадалась. Для этого в крупу нужно добавить специальную заправку.

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О том, как приготовить рис для суши в домашних условиях, рассказала фудблогера с ником lady.stegantseva в Instagram. Консистенция будет идеальной.

Ингредиенты:

рис для суши – 200 г

вода – 220 г

уксус яблочный или рисовый – 22 г

соль – 3 г

сахар – 17 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно хорошо промыть рис до прозрачной воды.

2. Добавить 220 грамм обычной воды.

3. Поставить на огонь.

4. Довести до кипения.

5. Как только рис закипел – накрыть его крышкой и убавить огонь.

6. Варить ровно 12 минут, не помешивая рис.

7. Далее выключить плиту.

8. Открыть крышку и быстро накрыть рис чистым полотенцем.

9. Сверху прижать крышкой и оставить на той же, только выключенной комфорке еще на 15 минут.

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