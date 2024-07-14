Как сварить рис специально для суши в домашних условиях: понадобится уксус
Для того, чтобы приготовить суши, нужно сделать специальный рис. Он должен быть достаточно клейким, чтобы начинка держала форму и не распадалась. Для этого в крупу нужно добавить специальную заправку.
О том, как приготовить рис для суши в домашних условиях, рассказала фудблогера с ником lady.stegantseva в Instagram. Консистенция будет идеальной.
Ингредиенты:
- рис для суши – 200 г
- вода – 220 г
- уксус яблочный или рисовый – 22 г
- соль – 3 г
- сахар – 17 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно хорошо промыть рис до прозрачной воды.
2. Добавить 220 грамм обычной воды.
3. Поставить на огонь.
4. Довести до кипения.
5. Как только рис закипел – накрыть его крышкой и убавить огонь.
6. Варить ровно 12 минут, не помешивая рис.
7. Далее выключить плиту.
8. Открыть крышку и быстро накрыть рис чистым полотенцем.
9. Сверху прижать крышкой и оставить на той же, только выключенной комфорке еще на 15 минут.
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