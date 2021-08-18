Как сварить сгущенное молоко дома: 2 простых способа

Кто ж не любит сгущенное молоко, особенно если его добавить в сырники, ароматную запеканку, к булкам и тортам. А если его еще и приготовить самостоятельно – оно будет не только вкусным, но самое главное – абсолютно безопасным.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами домашнего сгущенного молока, которое вы с легкостью приготовите.

1. Классическая домашняя сгущенка

Ингредиенты:

жирное молоко – 5 ст.

сахар – 2,5 ст.

Способ приготовления:

Налейте в эмалированную посуду с утолщенным дном молоко, поставьте на маленький огонь. Добавьте сахар, обязательно помешивайте, пока сахар полностью не растворится. Далее варите на слабом огне, до тех пор, пока смесь не загустеет – 2-3 часа.

2. Домашняя сгущенка в мультиварке

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Ингредиенты:

молоко – 2 ст.

цельное сухое молоко – 2 ст.

сахар – 2 ст.

Способ приготовления:

Для начала возьмите глубокую кастрюлю, поставьте на на средний огонь, засыпьте залейте молоко и добавьте сухое молоко, а также сахар. Перемешайте до однородности. После – перелейте готовую смесь в чашу мультиварки и варите в режиме "Суп" около 30 минут. ​​​​​​​После того, как смесь закипит – переставьте в режим "Выпечка" на 20 минут.

Готовую сгущенку оставьте остывать, после чего – ее можно смело использовать.

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