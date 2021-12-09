Как сварить удачный холодец без свинины: секретный прием
Холодец – вкусное, зимнее блюдо, которое готовится, как правило, около 5 часов, но результат того стоит. Самое важное при приготовлении – тщательно вымыть мясо, иначе холодец будет мутным.
Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного, удачного, прозрачного холодца, который можно приготовить без свинины.
Кулинар советует купить для холодца говяжий хвост, благодаря которому блюдо очень хорошо застынет.
Ингредиенты:
говяжий хвост – 1 шт.
нога индейки (нижняя часть) – 1 шт.
лук – 1 шт.
лавровый лист – 2-3 шт.
соль –1 ст. л.
чеснок – 3-4 зуб.
Способ приготовления:
1. Хвост порубить и хорошо помойте.
2. Обязательно снимите кожу с индейки, помойте.
3. Переложите все в холодную воду, доведите до кипения и слейте воду, промойте и налейте новую.
4. После добавьте лук, соль и лавровый лист.
5. Варите холодец 4 часа на слабом огне.
6. После дайте мясу остыть и отделите от костей.
7. Переложите в тарелки, залейте бульоном и добавьте чеснок.
8. Важно – накройте на пару секунд каждую тарелку бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний навар.
9. Уберите холодец в холодильник, лучше на ночь.
Подавать вкусное блюдо лучше с горчицей, хреном.
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