Как сварить удачный холодец без свинины: секретный прием

Холодец – вкусное, зимнее блюдо, которое готовится, как правило, около 5 часов, но результат того стоит. Самое важное при приготовлении – тщательно вымыть мясо, иначе холодец будет мутным.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного, удачного, прозрачного холодца, который можно приготовить без свинины.

Кулинар советует купить для холодца говяжий хвост, благодаря которому блюдо очень хорошо застынет.

Видео дня

Ингредиенты:

говяжий хвост – 1 шт.

нога индейки (нижняя часть) – 1 шт.

лук – 1 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

соль –1 ст. л.

чеснок – 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Хвост порубить и хорошо помойте.

2. Обязательно снимите кожу с индейки, помойте.

3. Переложите все в холодную воду, доведите до кипения и слейте воду, промойте и налейте новую.

4. После добавьте лук, соль и лавровый лист.

5. Варите холодец 4 часа на слабом огне.

6. После дайте мясу остыть и отделите от костей.

7. Переложите в тарелки, залейте бульоном и добавьте чеснок.

8. Важно – накройте на пару секунд каждую тарелку бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний навар.

9. Уберите холодец в холодильник, лучше на ночь.

Подавать вкусное блюдо лучше с горчицей, хреном.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: