Даже такой простой продукт, как гречку, можно сварить неправильно. В результате – она получается очень густой, сухой и прилипает к кастрюле.

Поэтому для того, чтобы такого не случилось, редакция FoodOboz делится несколькими простыми советами, которые помогут сделать гречку действительно вкусной.

Подготовьте гречку

Очень важно перед приготовлением промыть гречку от излишней пыли и мусора. Нужно очистить гречку водой от крахмальной и мучнистой пыли. Только так крупа получится рассыпчатой. Лучший способ очищения – промыть крупу в горячей воде, а затем залить водой, довести до кипения, слить и промыть.

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Какое количество лучше варить

Сразу много гречки в одной кастрюле варить не стоит. Крупа должна лежать высоким слоем. Таким образом она хорошо пропарится. Но и в слишком маленьких кастрюлях крупа пригорит. В низкой и широкой посуде вода быстро испарится, а крупа не успеет провариться.

Можно ли жарить

Перед варкой можно обжарить немного крупы в масле – так она полностью раскроет свой вкус. Но сначала крупу нужно просушить и прожарить на сухой сковороде, постоянно помешивая. Мокрую обжаривать нельзя. На 250-300 грамм крупы берут 1-2 ст. л. растительного масла.

Какой водой заливать

Гречку нужно заливать кипятком. Это будет способствовать равномерному прогреванию и гречка получится рассыпчатой.

Что делать после приготовления

После того, как гречка будет готова, ее нужно укутать полотенцем и оставить настояться минут на 30. За это время крупа распарится и не переварится.

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