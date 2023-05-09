Самая главная проблема при приготовлении холодца – это избыток жира. Он портит и вкус, и внешний вид блюда. Но у такой проблемы есть несколько решений.

Редакция FoodOboz расскажет, как легко можно убрать лишний жир из холодца на всех этапах приготовления блюда. Бульон получится максимально прозрачным.

1. Перед тем как добавлять морковь в холодец, овощ нужно порезать на достаточно объемные кружки и обжарить на сухой сковородке.

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2. В бульон можно добавить взбитые яичные белки. Яйцо начнет готовиться и подниматься на верх. И весь лишний жир тоже будет на поверхности – его нужно просто собрать ложкой.

3. Собрать лишний жир из заливного холодца поможет марля. Ткань нужно сложить в несколько слоев и процедить через нее бульон. Остатки можно убрать ложкой и промокнуть салфеткой.

4. Также забрать лишний жир можно даже из холодного бульона. В него нужно погрузить сложенное бумажное полотенце – весь жир будет на нем. После этого в бульон нужно положить небольшой кусочек льда и вскипятить.

5. А для того, чтобы на уже готовом холодце не было остатков жира, его нужно снять большой ложкой. Это следует делать после того, как холодец уже постоял один или два часа в холоде.

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