Лук является незаменимым ингредиентом при приготовлении соусов, закусок, а также супов, начинок для пирогов и фарша. Для того, чтобы лук не был горьким, его можно вымачивать в воде с уксусом, а также избавляться при помощи соли.

Редакция FoodOboz делится полезными советами и 5 наилучшими способами удаления горечи из лука.

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Уксус

Смешайте 200 мл воды с 2 ст. л. уксуса, соль, сахар, перемешайте и залейте лук смесью, оставьте на 30 минут.

Кипяток

Лук порежьте, переложите в дуршлаг и обдайте кипятком. После промойте прохладной водой и можно использовать готовый лук для приготовления блюд.

Стоит отметь, что такой лук останется хрустящим и очень вкусным, полностью без горечи.

Микроволновка

Лук порежьте, выложите в миску, добавьте воду, поставьте в микроволновку на 15 секунд. Можно добавить соль, но можно и не добавлять. После лук промойте водой.

Соль

Лук тонко нарежьте, добавьте соль, хорошо распределите ее равномерно и оставьте на 15 минут. После промойте лук водой. А еще можно лук залить водой с солью и оставить на 10-15 минут и после промойте.

Лимонный сок

Лук порежьте, добавьте лимонный сок разведенный с водой и оставьте на 20-30 минут. Затем промойте холодной водой.

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