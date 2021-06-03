Витамин А. Просто поджарьте или отварите продукты, богатые им на протяжении длительного времени. Вы любите наваристые супы? Отлично! Таким несложным образом уничтожаете до 2/3 изначального объема. А блинчики на сливочном масле? Просто чудесно! Всего каких-то 15 минут готовки – и вот, достигнут тот же результат.

Витамин В1. Во-первых, тут может помочь заморозка. Уже через 1,5 суток в морозилке овощи, особенно листовые, теряют весь объем тиамина. Чуть менее эффективный, но намного более быстрый способ – тщательное мытье под проточной водой, до 70% тиамина в минус, всего за пару минут. Ну и способ для самых ленивых: просто храните овощи и фрукты при комнатной температуре 5-7 дней, это поможет вам избавиться от 2/3 витамина В1.

Витамин В2. Как и в случае с тиамином, на помощь может прийти тщательное мытье овощей и фруктов. Не забудьте добавить соду в свою выпечку! А молоко обязательно оставляйте в прозрачной таре на столе… И небольшой лайфхак: продукты распада витамина В2, полученные в щелочной среде (под воздействием соды, например) помогут вам избавиться от витамина С, если он также присутствует в продукте. Все очень просто – всегда заменяйте дрожжи на соду или "разрыхлитель", результат не заставит себя ждать!

Витамин В6. Всегда замачивайте бобовые перед приготовлением в нескольких водах, которые будете периодически сливать. Во-первых, таким образом блюдо получится более вкусным. Во-вторых, это поможет избавиться практически от всего витамина В6. И да, с рисом данный фокус также работает.

Витамин В9. Замените в своем рационе свежую рыбу, овощи, фрукты, бобовые на консервированные аналоги. Да, все именно так просто – никаких дополнительных усилий! Приятный бонус: консервы же стоят дешевле…

Витамин С. Нарезайте фрукты и овощи как можно мельче. И впрок. Еще можно сварить из летних ягод варенье на зиму… Или заморозить эти самые ягоды, а затем залить их горячей водой: фруктовый чай – это же так вкусно! Вообще, уничтожение витамина С дает максимум простора для творчества. Любая кулинарная обработка может помочь в данном вопросе.

Витамин Е. Обязательно храните свои растительные масла в прозрачных бутылках на видном месте, желательно – поближе к окну!

Витамин К. Не стоит прятать зеленые овощи и фрукты в холодильник. А при отваривании или бланшировке листовых овощей, к примеру, шпината – не забудьте добавить щепотку соды, это сохранит яркость цвета готового продукта, а заодно поможет вам избавиться от витамина К.

В случае остальных витаминов (вит.РР, вит.В5, биотин, вит.В12) поможет комплексный креативный подход. При приготовлении своих блюд обязательно добавляйте уксус или соду (что будет уместней, с вашей точки зрения, на результат это не повлияет) и слегка затягивайте время обработки (жарки, варки, запекания или тушения). Готовое блюдо желательно хранить в открытом виде поближе к источнику солнечного света (окну)!

Как видите, все способы невероятно просты! Многие из нас и так каждый день применяют их на своей кухне… Минимальные усилия – максимальный результат!

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