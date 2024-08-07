Вяленые сливы можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять в качестве ингредиента в другие блюда. Самое время готовить такой продукт, потому что сезон слив в разгаре. Для этого вам понадобится духовка.

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Идея приготовления домашних вяленых слив опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Время приготовления плодов в духовке зависит от сорта и размера слив.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

итальянские травы – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

масло растительное (любое) – 200 мл.

базилик по вкусу

Способ приготовления:

1. Сливы почистить от косточек, разрезать на половинки.

2. Сливы необходимо разложить мякотью вверх, около друг к другу на противень, застеленный пергаментом.

3. Сливы посыпать сверху солью, сахаром и травами.

4. Отправить сливы на сушку, в духовку на режиме верхний нежный нагрев плюс конвекция при температуре 70 градусов.

5. Дверцы духовки должны быть слегка открыты, чтобы внутри не накапливался конденсат. Продолжительность сушки примерно 5 часов (в зависимости от сорта сливы).

6. Сложить сухие сливы и нарезанный слайсами чеснок в банке.

7. Залить теплым маслом с итальянскими травами, сверху положить базилик.

8. После охлаждения поставить банку с вялеными сливами в холодильник.

9 Очень важно не нагревать масло до кипения, иначе в кипящем масле сливы просто сварятся.

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