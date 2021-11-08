Как в домашних условиях приготовить тонкое тесто для пиццы: простой способ

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
895
Как в домашних условиях приготовить тонкое тесто для пиццы: простой способ

Тонкое и хрустящее тесто для пиццы – проблема многих хозяек. Блюдо часто больше напоминает пирог. Но в домашних условиях сделать пиццу на тонком тесте, как в ресторанах тоже возможно. Следует воспользоваться нехитрыми лайфхаками.

Кулинар-любитель Сергей Джуренко поделился простой идеей приготовления идеального теста для пиццы на своем сайте.

Приготовление теста для пиццы

Главные секреты тонкого теста от Сергея:

  • Для идеальной текстуры тесту нельзя давать подниматься.

  • После раскатки, проколоть его вилкой,

  • Смажьте соусом основание, выкладывайте начинку и запекайте в духовке.

Видео дня

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высшего сорта – 2 стакана (260 г)

  • Дрожжи "быстрые" – 5 г

  • Соль – 1/3 ч. л.

  • Сахар – 2 ч. л.

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Технология выбора муки для пиццы от Сергея Джуренко

Выбор муки для пиццы

В Италии используется мука из твердых сортов пшеницы. У нас такой продукт является редкостью, поэтому можно заменить на пшеничную муку грубого помола или ржаную, помолотую вместе с оболочкой. В стакане муки – 130 г это подтверждается кулинарными книгами. Для пиццы диаметром 34 см достаточно муки около 250 грамм – это два почти полных стакана.

Приготовление пиццы на тонком тесте с соусом и колбасой

Способ приготовления:

  1. Муку просеять.

  2. Добавить дрожжи и соль и сахар.

  3. Все размешать вилкой умеренно.

  4. В стакан влить обычную воду – 160-170 мл.

  5. Поставить стакан с водой в микроволновку на 10-12 секунд, чтобы вода немного нагрелась. Добавить в воду 2-3 ст. л. оливкового масла.

  6. Перемешать, влить воду в смесь и размешать до однородного состояния.

  7. Замесить тесто – оно будет немного липким и очень мягким.

  8. Из теста сформовать шар, переложить тесто в небольшую чистую и сухую миску и накрыть чистой салфеткой. Консистенция теста мягкая и эластичная, очень хорошо тянется.

  9. Поставить тесто в теплом месте на 40-45 минут.

  10. После того как тесто поднимется, растяните его руками на 5-7 мм.

  11. С краев сформировать бортики.

  12. Тесто оставить, чтобы поднялось.

  13. Сделать проколы вилкой, иначе оно поднимается куполом при выпекании через пару.

  14. Выложить любимую начинку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты