Как в домашних условиях приготовить тонкое тесто для пиццы: простой способ
Тонкое и хрустящее тесто для пиццы – проблема многих хозяек. Блюдо часто больше напоминает пирог. Но в домашних условиях сделать пиццу на тонком тесте, как в ресторанах тоже возможно. Следует воспользоваться нехитрыми лайфхаками.
Кулинар-любитель Сергей Джуренко поделился простой идеей приготовления идеального теста для пиццы на своем сайте.
Главные секреты тонкого теста от Сергея:
Для идеальной текстуры тесту нельзя давать подниматься.
После раскатки, проколоть его вилкой,
Смажьте соусом основание, выкладывайте начинку и запекайте в духовке.
Ингредиенты:
Мука пшеничная высшего сорта – 2 стакана (260 г)
Дрожжи "быстрые" – 5 г
Соль – 1/3 ч. л.
Сахар – 2 ч. л.
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Технология выбора муки для пиццы от Сергея Джуренко
В Италии используется мука из твердых сортов пшеницы. У нас такой продукт является редкостью, поэтому можно заменить на пшеничную муку грубого помола или ржаную, помолотую вместе с оболочкой. В стакане муки – 130 г это подтверждается кулинарными книгами. Для пиццы диаметром 34 см достаточно муки около 250 грамм – это два почти полных стакана.
Способ приготовления:
Муку просеять.
Добавить дрожжи и соль и сахар.
Все размешать вилкой умеренно.
В стакан влить обычную воду – 160-170 мл.
Поставить стакан с водой в микроволновку на 10-12 секунд, чтобы вода немного нагрелась. Добавить в воду 2-3 ст. л. оливкового масла.
Перемешать, влить воду в смесь и размешать до однородного состояния.
Замесить тесто – оно будет немного липким и очень мягким.
Из теста сформовать шар, переложить тесто в небольшую чистую и сухую миску и накрыть чистой салфеткой. Консистенция теста мягкая и эластичная, очень хорошо тянется.
Поставить тесто в теплом месте на 40-45 минут.
После того как тесто поднимется, растяните его руками на 5-7 мм.
С краев сформировать бортики.
Тесто оставить, чтобы поднялось.
Сделать проколы вилкой, иначе оно поднимается куполом при выпекании через пару.
Выложить любимую начинку.
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