Как в домашних условиях приготовить тонкое тесто для пиццы: простой способ

Тонкое и хрустящее тесто для пиццы – проблема многих хозяек. Блюдо часто больше напоминает пирог. Но в домашних условиях сделать пиццу на тонком тесте, как в ресторанах тоже возможно. Следует воспользоваться нехитрыми лайфхаками.

Кулинар-любитель Сергей Джуренко поделился простой идеей приготовления идеального теста для пиццы на своем сайте.

Главные секреты тонкого теста от Сергея:

Для идеальной текстуры тесту нельзя давать подниматься.

После раскатки, проколоть его вилкой,

Смажьте соусом основание, выкладывайте начинку и запекайте в духовке.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта – 2 стакана (260 г)

Дрожжи "быстрые" – 5 г

Соль – 1/3 ч. л.

Сахар – 2 ч. л.

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Технология выбора муки для пиццы от Сергея Джуренко

В Италии используется мука из твердых сортов пшеницы. У нас такой продукт является редкостью, поэтому можно заменить на пшеничную муку грубого помола или ржаную, помолотую вместе с оболочкой. В стакане муки – 130 г это подтверждается кулинарными книгами. Для пиццы диаметром 34 см достаточно муки около 250 грамм – это два почти полных стакана.

Способ приготовления:

Муку просеять. Добавить дрожжи и соль и сахар. Все размешать вилкой умеренно. В стакан влить обычную воду – 160-170 мл. Поставить стакан с водой в микроволновку на 10-12 секунд, чтобы вода немного нагрелась. Добавить в воду 2-3 ст. л. оливкового масла. Перемешать, влить воду в смесь и размешать до однородного состояния. Замесить тесто – оно будет немного липким и очень мягким. Из теста сформовать шар, переложить тесто в небольшую чистую и сухую миску и накрыть чистой салфеткой. Консистенция теста мягкая и эластичная, очень хорошо тянется. Поставить тесто в теплом месте на 40-45 минут. После того как тесто поднимется, растяните его руками на 5-7 мм. С краев сформировать бортики. Тесто оставить, чтобы поднялось. Сделать проколы вилкой, иначе оно поднимается куполом при выпекании через пару. Выложить любимую начинку.

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