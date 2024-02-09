Существует много рецептов приготовления компотов из замороженных ягод. Каждый из них создаст уникальный вкус напитка. Независимо от того, какие именно ягоды используются для приготовления, компот все равно получится вкуснейшим и полон витаминов.

Компот можно варить в обычной кастрюле, но за ним нужно постоянно смотреть. А можно, для сохранения собственного времени, сварить компот в мультиварке. Как пора это сделать, и что для этого нужно, рассказывает Vkusnoo.

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Ингредиенты

Замороженная вишня, клубника, красная смородина – по ½ стакана

Черная смородина 1/3 стакана

Питьевая вода – 2,5 литра

Сахар – 5 ст.л.

Способ приготовления

1.Все продукты складываем в чашу мультиварки.

2. Добавляем воду, пригодную для питья. Лучше брать фильтрованную.

3. Выбираем режим "Варка на пару" и выставляем таймер на 20 минут.

4. Процеживаем напиток.

5. Подаем компот охлажденным, хотя и горячим он тоже смакует.

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