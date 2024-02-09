Как варить компот из замороженных ягод на зиму в мультиварке: рецепт
Существует много рецептов приготовления компотов из замороженных ягод. Каждый из них создаст уникальный вкус напитка. Независимо от того, какие именно ягоды используются для приготовления, компот все равно получится вкуснейшим и полон витаминов.
Компот можно варить в обычной кастрюле, но за ним нужно постоянно смотреть. А можно, для сохранения собственного времени, сварить компот в мультиварке. Как пора это сделать, и что для этого нужно, рассказывает Vkusnoo.
Ингредиенты
- Замороженная вишня, клубника, красная смородина – по ½ стакана
- Черная смородина 1/3 стакана
- Питьевая вода – 2,5 литра
- Сахар – 5 ст.л.
Способ приготовления
1.Все продукты складываем в чашу мультиварки.
2. Добавляем воду, пригодную для питья. Лучше брать фильтрованную.
3. Выбираем режим "Варка на пару" и выставляем таймер на 20 минут.
4. Процеживаем напиток.
5. Подаем компот охлажденным, хотя и горячим он тоже смакует.
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