Говорят, что настоящие ленивые вареники – это блюдо, которое делает кто угодно, но не ты. Поэтому, сегодня предлагаем вам приготовить не настоящие, но все равно ленивые вареники, которые обладают необыкновенным вкусом и точно понравятся абсолютно всем.

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Как приготовить ленивые вареники так, чтобы они никогда не разваливались и имели хороший внешний вид, в Instagram рассказала шеф-поваре Ольга Мартыновская. Она также показала, что именно следует добавить к тесту, чтобы блюдо получилось очень вкусным и поразило как взрослых, так и детей.

Ингредиенты

Кисломолочный творог 5-9% – 350 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 1 ст.л.

Мука кукурузная – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Тщательно перетираем кисломолочный творог руками. Можно использовать и сито, но при применении рук структура ленивых вареников получится гораздо лучше.

2. Смешиваем все ингредиенты в глубочайшей емкости.

3. Формируем шарики.

4. Помещаем ленивые вареники в кипящую подсоленную воду.

5. После того, как вареники оказались на поверхности кастрюли, варим еще в течение 4-5 минут.

6. Достаем вареники из воды и добавляем сливочное масло без сожаления.

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