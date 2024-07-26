Как варить ленивые вареники, чтобы они не разваливались: рецепт и советы от Ольги Мартыновской
Говорят, что настоящие ленивые вареники – это блюдо, которое делает кто угодно, но не ты. Поэтому, сегодня предлагаем вам приготовить не настоящие, но все равно ленивые вареники, которые обладают необыкновенным вкусом и точно понравятся абсолютно всем.
Как приготовить ленивые вареники так, чтобы они никогда не разваливались и имели хороший внешний вид, в Instagram рассказала шеф-поваре Ольга Мартыновская. Она также показала, что именно следует добавить к тесту, чтобы блюдо получилось очень вкусным и поразило как взрослых, так и детей.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог 5-9% – 350 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 1 ст.л.
- Мука кукурузная – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Тщательно перетираем кисломолочный творог руками. Можно использовать и сито, но при применении рук структура ленивых вареников получится гораздо лучше.
2. Смешиваем все ингредиенты в глубочайшей емкости.
3. Формируем шарики.
4. Помещаем ленивые вареники в кипящую подсоленную воду.
5. После того, как вареники оказались на поверхности кастрюли, варим еще в течение 4-5 минут.
6. Достаем вареники из воды и добавляем сливочное масло без сожаления.
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