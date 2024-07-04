Если у вас не всегда получается приготовить рис так, чтобы он не слипался на не брался комочками, рекомендуем дочитать эту статью до конца. В ней вы узнаете интересный лайфхак, благодаря которому рис всегда получится идеальным и будет выглядеть красиво.

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Как правильно варить рис, чтобы он не слипался и не брался комочками, в TikTok рассказал шеф-повар Грег Уоллес. Попробовав этот лайфхак всего раз, вы больше не будете готовить рис иначе.

Как варить рис правильно

Для начала следует всыпать в кастрюлю 2 стакана риса и добавить 4 стакана воды. Содержимое кастрюли осторожно перемешиваем деревянной ложкой. Важно сделать это именно сейчас, а не во время приготовления, иначе рис получится липким.

Доводим до кипения и убавляем нагрев так, чтобы рис продолжил кипеть, но уже минимально. Накрываем крышкой, но не плотно.

Уже на 15 минут вы получите правильно сваренный рис. Выкладываем его в миску и перемешиваем вилкой, чтобы он хорошо разрыхлился.

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