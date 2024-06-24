Варенье – это не только вкусный, но и очень полезный продукт для консервации. Но только при его правильном приготовлении, ведь только в таком случае в нем сохранятся полезные микроэлементы и витамины.

Как правило, варенье готовят в 2-3 подхода, проваривая его по 3 минуты. Между подходами следует дать варенью полностью остыть. Этот способ варки является наиболее щадящим, но довольно часто его просто проваривают в течение 10 минут или до момента, пока варенье не станет достаточно плотным. Как правильно варить варенье, чтобы сохранить максимум пользы, разбирался в FoodOboz.ua.

Основы варки

Ягоды на фрукты следует очистить и тщательно вымыть. Далее их нужно измельчить на произвольные куски или оставить целыми, если размер ягод небольшой. Следующий этап – варка варенья. Для этого добавляют сахар, являющийся сильным консервантом. При соблюдении всех правил, варенье с легкостью сохранится свежим в течение всей зимы.

Пропорции

Для правильного варенья, которое может простоять в течение целого сезона, следует использовать равномерное количество сахара и ягод. То есть, на 1 кг плодов берут 1 кг сахара.

Посуда

Варенье следует готовить в стальной или латунной посуде. Идеально для этого подойдет таз с широким дном. В таком случае плоды, оказавшиеся на дне посуды, не будут размягчаться под тяжестью верхних.

Емкость

Варенье следует закладывать в стерилизованные банки. Их моют в горячей воде с добавлением соды, затем прогревают в течение 10 минут в духовке при 60 градусах до полной сухости. Также есть и другие способы стерилизации.

Нагрев

Варку следует варить на умеренной степени нагрева. Только тогда она не пригорит ко дню емкости, а также сохранит структуру ягод и все необходимые витамины.

Готовность

О готовности варенья свидетельствует плотность капли сиропа. Капля сиропа не должна быстро стекать по ложке. Идеальной считается консистенция, когда капелька сиропа только немного опустилась по ложке.

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