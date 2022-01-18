Как вернуть испорченной посуде блеск: делимся простыми лайфхаками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как быстро отмыть посуду

Проблема с которой сталкивалась каждая хозяйка – грязная и даже испорченная посуда, которую невозможно иногда отмыть. Иногда даже самые попутные чистящие средства не могут реанимировать ее. Но не стоит забывать, что на кухне всегда есть продукты, которые помогут легко отмыть посуду.

Уборка кухни

Редакция FoodOboz выбрала для вас лайфак, который был опубликован в Telegram-канале " Good Food" и, благодаря которому вы избавитесь от старых пятен на посуде и с легкостью отмоете посуду за считанные минуты.

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Как отмыть посуду

1. Все очень просто, чтобы вернуть первозданный блеск хромированной посуде, помойте ее раствором уксуса с водой.

Как быстро отмыть посуду

2. Если это обычная посуда, ее можно даже замочить ее в таком растворе на целую ночь и утром все очень просто отмоется.

Процесс мытья посуды

3. На одежду уксус наносить не стоит.

Как отмыть посуду

Стоит отметить, что следы жира на посуде отлично отмоет обычная пищевая сода.

Пищевая сода

Мебель на кухне вы сможете отмыть с помощью разрыхлителя. Просто смешайте его с водой, перемешайте и натрите поверхности, оставьте на 5 минут и смойте.

Мебель можно мыть смесью вина с маслом

Вино может стать отличным чистящим средством для мебели. Смешайте сухое красное вино с небольшим количеством оливкового или другого растительного масла.

Из остатков вина можно сделать моющее средство для мебели

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Как вернуть испорченной посуде блеск: делимся простыми лайфхаками

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