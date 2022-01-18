Как вернуть испорченной посуде блеск: делимся простыми лайфхаками

Проблема с которой сталкивалась каждая хозяйка – грязная и даже испорченная посуда, которую невозможно иногда отмыть. Иногда даже самые попутные чистящие средства не могут реанимировать ее. Но не стоит забывать, что на кухне всегда есть продукты, которые помогут легко отмыть посуду.

Редакция FoodOboz выбрала для вас лайфак, который был опубликован в Telegram-канале " Good Food" и, благодаря которому вы избавитесь от старых пятен на посуде и с легкостью отмоете посуду за считанные минуты.

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1. Все очень просто, чтобы вернуть первозданный блеск хромированной посуде, помойте ее раствором уксуса с водой.

2. Если это обычная посуда, ее можно даже замочить ее в таком растворе на целую ночь и утром все очень просто отмоется.

3. На одежду уксус наносить не стоит.

Стоит отметить, что следы жира на посуде отлично отмоет обычная пищевая сода.

Мебель на кухне вы сможете отмыть с помощью разрыхлителя. Просто смешайте его с водой, перемешайте и натрите поверхности, оставьте на 5 минут и смойте.

Вино может стать отличным чистящим средством для мебели. Смешайте сухое красное вино с небольшим количеством оливкового или другого растительного масла.

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