Как вернуть к жизни вчерашние макароны: элементарная идея
Часто бывает, что вчерашние макароны оказываются в мусорнике, из-за того, что они превращаются в один сплошной ком и становятся безвкусными. Это выходит очень неэкономно. Поэтому такому продукту следует дать новую жизнь, нужно просто выбрать правильный соус.
Идея приготовления вчерашних макаронов опубликована на странице recepty.365 в Instagram.
Способ приготовления:
1. Кусочек сливочного масла разогреть на сковородке.
2. Когда оно растет – добавить томатный соус.
3. Проварить несколько секунд.
4. Положить целый плавленый сырок.
5. После того, как он полностью расплавится, и масса станет густой – закинуть вчерашние макароны.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Добавить любимые специи и зелень.
Также из таких макаронов можно приготовить вкусную запеканку. Идея опубликована на странице oliadudaa в Instagram.
Ингредиенты:
макароны – 200 г
куриное мясо – 350-400 г
шампиньоны – 300 г
помидоры – 2-3 шт
сыр – 100 г
сливки – 200-250 мл
масло – 2 ст.л
соль, перец, приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле.
2. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, поджарить.
4. Нарезать помидоры.
5. К сливкам добавить соль, перец, любимые приправы.
6. В форму для запекания выложить макароны, куриное мясо, шампиньоны и помидоры.
7. Залить сливками и сверху посыпать натертым сыром.
8. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.
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