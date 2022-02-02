Как вернуть к жизни вчерашние макароны: элементарная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Как вернуть к жизни вчерашние макароны: элементарная идея

Часто бывает, что вчерашние макароны оказываются в мусорнике, из-за того, что они превращаются в один сплошной ком и становятся безвкусными. Это выходит очень неэкономно. Поэтому такому продукту следует дать новую жизнь, нужно просто выбрать правильный соус.

Идея приготовления вчерашних макаронов опубликована на странице recepty.365 в Instagram.

Способ приготовления:

1. Кусочек сливочного масла разогреть на сковородке.

Вчерашние макароны, которые можно вкусно приготовить

2. Когда оно растет – добавить томатный соус.

Сливочное масло нужно растопить
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3. Проварить несколько секунд.

Добавление томатного соуса

4. Положить целый плавленый сырок.

Приготовление вкусного сырного соуса к макаронам

5. После того, как он полностью расплавится, и масса станет густой – закинуть вчерашние макароны.

Вкусно приготовленные вчерашние макароны

6. Всё хорошо перемешать.

7. Добавить любимые специи и зелень.

Также из таких макаронов можно приготовить вкусную запеканку. Идея опубликована на странице oliadudaa в Instagram.

Рецепт вкусной запеканки из макаронов

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г

  • куриное мясо – 350-400 г

  • шампиньоны – 300 г

  • помидоры – 2-3 шт

  • сыр – 100 г

  • сливки – 200-250 мл

  • масло – 2 ст.л

  • соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить на растительном масле.

2. Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, поджарить.

4. Нарезать помидоры.

5. К сливкам добавить соль, перец, любимые приправы.

6. В форму для запекания выложить макароны, куриное мясо, шампиньоны и помидоры.

7. Залить сливками и сверху посыпать натертым сыром.

8. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут.

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